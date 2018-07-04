Центральный защитник "Вест Бромвича" Крейг Доусон подал прошение о трансфере.

По информации Sky Sports, Доусон не связывает свое будущее с клубом, который в новом сезоне будет выступать в Чемпионшипе.



Как и Бен Фостер, Крейг отказался начать предсезонную подготовку с "дроздами". И если голкипер находится на пороге перехода в "Уотфорд", то ситуация защитника выглядит сложнее.



Препятствием к уходу Доусона с "Хоторнс" является чересчур высокая цена, установленная "Вест Бромвичем", который ранее отклонил предложения "Вест Хэма" и "Бернли" о покупке Крейга.



Теперь 28-летний англичанин надеется, что его прошение о трансфере сделает "дроздов" сговорчивее с потенциальными покупателями и заставит пойти на уступки.