Марадона и Фалькао раскритиковали судейство в матче сборных Колумбии и Англии

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона раскритиковал судейство в матче 1/8 финала Чемпионата Мира между сборными Колумбии и Англии. Столь же недоволен работой арбитра остался и капитан колумбийцев Радамель Фалькао.

Накануне вечером англичанам только в серии послематчевых пенальти удалось сломить сопротивление колумбийцев, тогда как основное время и экстра-таймы закончились со счетом 1:1.



Свой гол в эти 120 минут англичане забили с пенальти, который был назначен по решению рефери Марка Гейгера, отказавшего колумбийцам в использовании системы видеопомощи. Марадона вообще не понимает, почему американец обслуживал столь ответственный матч.



"Я стал свидетелем монументальной кражи. Я приношу извинения всем людям Колумбии, но они должны знать, что их игроки не виноваты".



"Виноват человек, который отвечает за назначение рефери. Такой человек, как Гейгер, не должен был судить столь ответственный матч".



"При всем моем уважении к Пьерлуиджи Коллине, это было очень плохое решение назначить такого рефери. Он должен извиниться перед людьми из Колумбии".



"Я сказал (президенту ФИФА) Джанни Инфантино, что поменял бы все внутри ФИФА, если бы работал здесь. Организация должна быть прозрачной. Именно поэтому я не иду туда работать".



"Этот рефери много знает о бейсболе, но он понятия не имеет о футболе. Колумбийские игроки просили задействовать VAR, но он отказался".



"Дважды английские игроки падали на газон, а он никак не воздействовал на них. Это была кража", — цитирует Марадону Daily Mirror.



Увидел несправедливость в назначении Гейгера на матч и капитан колумбийцев Радамель Фалькао.



"Я нахожу весьма специфичным, что они назначили американского рефери. По правде, его судейство оставило много вопросов. Он говорит только по-английски, и в этом есть определенная предвзятость".



"Рефери доставил нам много проблем, в ситуациях 50 на 50 он всегда принимал решение в пользу Англии. Это нарушало нашу игру. Он не был одинаково справедлив к обеим командам".



"При любом сомнении он занимал сторону Англии. Стыдно, что подобное происходит в 1/8 финала Чемпионата Мира", — приводит слова Фалькао Daily Mail.