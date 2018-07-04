Паркер стал ассистентом Йокановича в "Фулхэме"

Бывший полузащитник и тренер молодежной академии "Тоттенхэма" Скотт Паркер стал ассистентом Славиши Йокановича в "Фулхэме".

На закате игровой карьеры Паркер провел четыре года на "Крейвен Коттедж". После того, как Скотт повесил бутсы на гвоздь, англичанин начал работу с молодежной командой "Тоттенхэма" до 18 лет.



Спустя год после назначения Паркер уходит на повышение. Сегодня Скотт был представлен в качестве тренера первой команды "Фулхэма": скорее всего, англичанин будет ассистировать Йокановичу в первом сезоне после возвращения "дачников" в Премьер-Лигу.



"Я рад, что возвращаюсь в этот клуб. Мне хотелось бы поблагодарить "Тоттенхэм" за оказанную помощь и поддержку, но теперь я с нетерпением жду совместной работы со Славишой Йокановичем", - сообщил Паркер.