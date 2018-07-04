Клопп рад, что Лейндерс вернулся в "Ливерпуль"

Рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп рад, что Пепейн Лейндерс вернулся в его тренерский штаб.

Напомним, что зимой Лейндерс сменил "Ливерпуль" на самостоятельную работу в голландском НЕК. Продержавшись на посту полгода, Пепейн покинул клуб, так как не смог вывести его в Эредивизие.



Не долго думая, Клопп переговорил с бывшим ассистентом и попросил его вернуться на "Энфилд". Юрген рад, что Лейндерс ответил согласием, особенно на фоне ухода из клуба Желько Бувача.



"Он полгода набирался опыта в другом клубе, поэтому его возвращение в "Ливерпуль" – отличная новость для всех нас. Каждый был рад его возвращению обратно. Он отличный человек и прекрасный тренер. Мне уже не терпится приступить с ним к работе", - сообщил Клопп официальному сайту "Ливерпуля".