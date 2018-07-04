Клопп рад, что Лейндерс вернулся в "Ливерпуль"

Лейндерс и Клопп Рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп рад, что Пепейн Лейндерс вернулся в его тренерский штаб.

Напомним, что зимой Лейндерс сменил "Ливерпуль" на самостоятельную работу в голландском НЕК. Продержавшись на посту полгода, Пепейн покинул клуб, так как не смог вывести его в Эредивизие.

Не долго думая, Клопп переговорил с бывшим ассистентом и попросил его вернуться на "Энфилд". Юрген рад, что Лейндерс ответил согласием, особенно на фоне ухода из клуба Желько Бувача.

"Он полгода набирался опыта в другом клубе, поэтому его возвращение в "Ливерпуль" – отличная новость для всех нас. Каждый был рад его возвращению обратно. Он отличный человек и прекрасный тренер. Мне уже не терпится приступить с ним к работе", - сообщил Клопп официальному сайту "Ливерпуля".




Метки Клопп, Лейндерс, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 04.07.2018 14:00

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  1. psycho1 04.07.2018 14:52 # psycho1
    Конечно рад, человек ничего не смыслит ни в тактике, ни в тренировках, привык, что за него все делают ассистенты. Впрочем, об уровне оных можно судить по результатам их самостоятельной работы: полностью провалился в посредственном чемпионате развалив клуб, который был фаворитом на повышение? Велком бэк ту ливернуль.

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  2. gerrard08 04.07.2018 14:32 # gerrard08
    Последнее недостающее звено в чемпионской команде.

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  3. kojan 04.07.2018 14:22 # kojan
    карма неудачника остаётся навсегда у того, кто по бывал в этом ущербном и меченом клубе...

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  4. mancunia-planet 04.07.2018 14:08 # mancunia-planet
    лузер к лузеру тянется, просто лузерпульцы

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