Варди рискует пропустить матч с Швецией
Нападающий сборной Англии Джейми Варди может не сыграть в 1/4 финала Чемпионата Мира против Швеции из-за травмы паха.
Именно Варди должен был исполнять пятый пенальти англичан в послематчевой серии с Колумбией накануне вечером. Однако решающий и, как оказалось, победный удар нанес полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер.
По информации Daily Mail, Джейми был исключен из списка пенальтистов из-за травмы паха. Повреждение лидер "Лестера" получил за пять минут до окончания овертаймов.
Таким образом, Варди имеет лишь минимальные шансы сыграть против Швеции в 1/4 финала турнира. Поскольку поединок в Самаре состоится уже в субботу, времени на восстановление у нападающего практически нет.
04.07.2018 13:00
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Со Швецией лисмц
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