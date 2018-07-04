Варди рискует пропустить матч с Швецией

Нападающий сборной Англии Джейми Варди может не сыграть в 1/4 финала Чемпионата Мира против Швеции из-за травмы паха.

Именно Варди должен был исполнять пятый пенальти англичан в послематчевой серии с Колумбией накануне вечером. Однако решающий и, как оказалось, победный удар нанес полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер.



По информации Daily Mail, Джейми был исключен из списка пенальтистов из-за травмы паха. Повреждение лидер "Лестера" получил за пять минут до окончания овертаймов.



Таким образом, Варди имеет лишь минимальные шансы сыграть против Швеции в 1/4 финала турнира. Поскольку поединок в Самаре состоится уже в субботу, времени на восстановление у нападающего практически нет.