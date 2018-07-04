Крауч хочет вернуть "Стоук" в Премьер-Лигу

Нападающий "Стоука" Питер Крауч заявил, что не помышляет об уходе из клуба и хочет вернуть "гончаров" в Премьер-Лигу.

Ожидалось, что 37-летний нападающий покинет "Стоук" после понижения в классе и подберет себе клуб из Премьер-Лиги. Однако Крауч хочет остаться и вернуть "гончаров" из Чемпионшипа.



"Я чувствую, что у меня осталось незаконченное дело в "Стоуке". Мой контракт рассчитан на один сезоне, случиться может все что угодно, но я не вижу никакой проблемы с тем, чтобы отыграть следующий сезон в Чемпионшипе и помочь клубу вернуться в Премьер-Лигу".



"У "Стоука" классные болельщики, этот клуб должен выступать в Премьер-Лиге, он заслуживает быть там. Надеюсь, я буду одним из тех, кто получит шанс вернуть "Стоук" в Премьер-Лигу", - сообщил Крауч Planet Football.