Кабайе покинул Премьер-Лигу и уехал в ОАЭ

Покинув "Кристал Пэлас" на правах свободного агента, полузащитник Йоан Кабайе заключил двухлетний контракт с клубом "Аль-Наср" из ОАЭ.

Впервые Кабайе оказался в Англии в 2011 году. Француз перебрался в "Ньюкасл", с которым провел три сезона, финишировал шестым в Премьер-Лиге и вышел в Лигу Европы.



Затем, проведя один сезон в ПСЖ, Йоан вернулся в Англию и подписал контракт с "Кристал Пэлас". Кабайе стал одним из самых важных игроков в клубе с "Селхерст Парк", но по окончании прошлого сезона отказался от новой сделки.



"Аль-Наср" воспользовался этим шансом, заманив Йоана высокой зарплатой. Накануне клуб из ОАЭ представил 32-летнего Кабайе в качестве своего новичка, заключив с французом контракт до 2020 года.