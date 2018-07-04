Кабайе покинул Премьер-Лигу и уехал в ОАЭ

Йоан Кабайе Покинув "Кристал Пэлас" на правах свободного агента, полузащитник Йоан Кабайе заключил двухлетний контракт с клубом "Аль-Наср" из ОАЭ.

Впервые Кабайе оказался в Англии в 2011 году. Француз перебрался в "Ньюкасл", с которым провел три сезона, финишировал шестым в Премьер-Лиге и вышел в Лигу Европы.

Затем, проведя один сезон в ПСЖ, Йоан вернулся в Англию и подписал контракт с "Кристал Пэлас". Кабайе стал одним из самых важных игроков в клубе с "Селхерст Парк", но по окончании прошлого сезона отказался от новой сделки.

"Аль-Наср" воспользовался этим шансом, заманив Йоана высокой зарплатой. Накануне клуб из ОАЭ представил 32-летнего Кабайе в качестве своего новичка, заключив с французом контракт до 2020 года.




Метки Аль-Наср, Кабайе, Кристал Пэлас, трансферы

Автор foxmcfc   

Дата 04.07.2018 11:00

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  1. ben-arfa 04.07.2018 11:19 # ben-arfa
    Очень странное решение. Неужели ему настолько больше там заплатят?

    (ответить)

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