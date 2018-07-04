Светская хроника за среду
"Манчестер Юнайтед" может помешать переходу Криштиану Роналду в "Ювентус". "Челси" готов отпустить Виллиана за 70 миллионов фунтов. "Вест Хэм" договорился с Фелипе Андерсоном. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Нападающий Криштиану Роналду близок к уходу из "Реала", но собирается не в "Манчестер Юнайтед", а в "Ювентус". (Daily Mirror)
"Юнайтед" все еще может перехватить Роналду, чей переход в "Ювентус" оценивается в 88 миллионов фунтов. (The Sun)
"Юнайтед" стал ближе к приобретению полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича после того, как интерес к 23-летнему сербу потерял "Ювентус". (Tuttosport)
Предложение "Юнайтед" в 44 млн. фунтов о покупке защитника "Милана" Алессио Романьоли было отклонено. (Corrielle dello Sport)
"Милан" исключает продажу защитника Леонардо Бонучи в "Юнайтед". (Manchester Evening News)
"Юнайтед" готов продать защитников Маттео Дармиана и Дейли Блинда, но по правильной цене. (ESPN)
"Юнайтед" хочет за Дармиана, интерес к которому проявил "Интер", 20 млн. фунтов. (Daily Star)
На этой неделе "Манчестер Сити" расстанется со 108 млн. фунтов, потратившись на полузащитника "Наполи" Жоржиньо и вингера "Лестера" Рияда Махреза. (Daily Mirror)
Джо Харт вернулся к тренировкам с "Сити", но продолжает искать для себя новый клуб. (The Sun)
"Челси" готов отпустить вингера Виллиана в "Барселону", но только за 70 млн. фунтов. (Mundo Deportivo)
Агент защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая допускает переход своего клиента в "Челси", если "синие" назначат главным тренером Маурицио Сарри. (Radio Kiss Kiss)
Мать полузащитника ЦСКА Александра Головина подтвердила, что "Челси" договаривается о покупке ее сына. (Metro)
"Ливерпуль" пытается перехватить у "Фенербахче" колумбийского защитника "Барселоны" Йерри Мину. (Fotomac)
"Реал Сосьедад" нацелился на защитника "Арсенала" Начо Монреаля. (AS)
"Наполи" составит конкуренцию "Арсеналу" и "Тоттенхэму" в борьбе за правого защитника "Штутгарта" и сборной Франции Бенжамена Павара. (Corriere dello Sport)
"Тоттенхэм" хочет купить полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо. (France Football)
"Эвертон" близок к покупке защитника "Ренна" Рами Бенсебаини за 13 млн. фунтов. (Daily Star)
"Эвертон" не заинтересован в продаже защитника Мейсона Холгейта. (Liverpool Echo)
Вингер "Лацио" Фелипе Андерсон согласовал условия личного контракта с "Вест Хэмом". (Il Tempo)
"Вест Хэм" хочет арендовать нападающего "Наполи" Роберто Инглезе. (Il Mattino)
"Ньюкасл" находится среди претендентов на полузащитника "Ювентуса" Стефана Стураро. (Newcastle Chronicle)
Другое
Наставник "Эвертона" Марку Силва переманил главного аналитика "Бенфики" Бруну Мендеша. (Record)
УЕФА пересмотрит свое решение не наказывать ПСЖ за нарушение правил финансового фейр-плей. (Sky Sports)
"Юнайтед" расширит свою тренировочную базу в Каррингтоне. (Manchester Evening News)
После вылета сборной Аргентины с Чемпионата Мира Диего Марадона заявил, что готов тренировать национальную команду бесплатно. (Daily Star)
Новичок "Ньюкасла" Ки Сун Юн подумывает завершить карьеру в сборной Южной Кореи. (Daily Mirror)
Капитан сборной Нигерии Джон Оби Микел рассказал, что его отец был похищен за считанные часы до матча против Аргентины на Чемпионате Мира. (Daily Mirror)
Болельщик "Ливерпуля" был приговорен к 225 часам общественных работ за взлом социальных сетей защитника "красных" Деяна Ловрена. (Liverpool Echo)
04.07.2018 10:00
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Последние комментарии:
Здравствуйте, аборторожденные.
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Здарова Хендерсоны.
(ответить)
ЧМ-2018. У болельщика из Колумбии украли в Москве кошелек с банковскими картами. Ущерб превысил 800 тысяч рублей
Страна алкашей и воров, хули..................................................
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Эт же нужно быть таким зашкваром, чтобы высрать очередную куету, получить сцанину от Михаджло и потереть комменты ))))
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Очередной факе шляпина почил в бозе после подрыва валериного пердилы.
(ответить)
"Ливерпуль" пытается перехватить у "Фенербахче" колумбийского защитника "Барселоны" Йерри Мину. (Fantomac)
Какой-то говновброс. Подкормка для уебанов-хейтерков )))))
(ответить)
просто Англия
(ответить)
А вот и новое фото обоссаной псины лемурса в авангарде руской педерастии подвезли:
https://pp.userapi.com/c824502/v824502772/17c70b/1P3jHf8OVj4.jpg
(ответить)
не напрягаясь поджег тупого портового обрыгана griboedova. Сидит там этот портовый обрыган griboedov прижавшись к залупе и плачет со злости, что его опять обоссали.
(ответить)
какие же портовые шлюхи вечные неудачники
просто аура бестрофейников
(ответить)
Рассия ахуенна братан
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Привет, путинособранные.
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"Юнайтед" расширит свою тренировочную базу в Каррингтоне. (Manchester Evening News)
Источник: http://fapl.ru/posts/63587/#reply
Как будто в мю мало тупых бегунков
(ответить)
Ювентус и 88 млн. за старика Роналду?
Какие же ебланы в зесан работают
(ответить)
Болельщик "Ливерпуля" был приговорен к 225 часам общественных работ за взлом социальных сетей защитника "красных" Деяна Ловрена. (Liverpool Echo)
это дохуя брат
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Надеюсь, про Роналду правда. Там как раз только его не хватает. Будет настоящий клуб моделей и петушиных див. Станут серьезными конкурентами Арсеналу за место в десятке.
(ответить)
здарова петушарии
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