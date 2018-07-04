Кейн: "Эта победа вселяет в нас огромную веру"

Капитан сборной Англии Харри Кейн считает, что победа над Колумбией в серии пенальти укрепит веру "трех львов" в себя и поможет команде на дальнейшей дистанции в плей-офф Чемпионате Мира.

На предыдущих больших международных турнирах родоначальника футбола стабильно не везло, когда дело доходило до серии 11-метровых, поэтому английские болельщики испытывали тревогу после того, как подопечным Гарета Саутгейта не удалось сломить сопротивление сборной Колумбии за 120 минут.



Однако на сей раз англичанам удалось нарушить тенденцию и вырвать победу 3:4 в серии пенальти. Кейн уверен, что этот результат очень поможет команде в дальнейшем.



"Люди много говорили о том, что у нас неопытна команда, но мы прибавили в этом отношении сегодня вечером. По ходу матча мы испытывали смешанные эмоции, даже в серии пенальти. Парни были великолепны".



"Серия пенальти — это проверка твоего характера. Все мы знаем, что сборной Англии не особо везло в этом в прошлом, поэтому было приятно сбросить эти оковы. Это придаст нам огромную веру на дальнейшей дистанции".



"Эта победа вселяет в нас огромную веру. Впереди еще длинный путь, но сплоченность нашей команда настолько велика, насколько это возможно. Теперь вера команды в себя, а также болельщиков, будет сильнее, чем когда-либо прежде".



"Я так горжусь. В этой игре было так много эмоцией. Думаю, мы провели хороший матч, контролировали игру, и, конечно, нам не повезло пропустить на последней минуте".



"Мы не пали духом, не позволили этому голу повлиять на нас. Это отражает нашу сплоченность и характер. Мы много говорили об этом прежде, но в такие моменты ты действительно это видишь. Я так горжусь каждым из нас, игроками и тренерским штабом", — цитирует Кейна Sky Sports.