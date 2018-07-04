"Ливерпуль" мог купить Джордана Пикфорда

Бывший голкипер "Ливерпуля" Крис Киркланд рассказал, что в свое время настойчиво советовал "красным" приобрести Джордана Пикфорда, который ныне является первым номером "Эвертона" и сборной Англии.

Накануне вечером 24-летний Пикфорд сыграл ключевую роль в достижении английской сборной 1/4 финала Чемпионата Мира. Однако на турнире в России Джордан вполне мог представлять другой мерсисайдский клуб, если бы представители "Ливерпуля" прислушались к Киркланду.



Крис, который провел пять лет на "Энфилде", а в сезоне 2015/16 выступал за "Престон" бок о бок с Пикфордом, всячески рекомендовал молодого Джордана "красным", но не был услышан.



"Я пытался сделать так, чтобы "Ливерпуль" купил Джордана два-три года назад, когда я был вместе с ним в "Престоне". Я настойчиво рекомендовал его персоналу "Ливерпуля", говоря: "Этот парень — лучший, с кем мне приходилось работать".



"Я говорил им, что он станет особенным игроком — но немногие люди ко мне прислушались, если честно! К сожалению, они не купили его, но купил "Эвертон". 30 миллионов фунтов за него — это все равно удача", — сообщил Киркланд talkSPORT.