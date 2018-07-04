Тренер "Лиона" допускает продажу Фекира

Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио заявил, что плеймейкер Набиль Фекир все еще может покинуть клуб в это трансферное окно.

Согласно слухам в прессе, "Ливерпуль" подумывает о возобновлении переговоров по Фекиру, чье приобретение стоимостью 53 миллиона фунтов сорвалось в прошлом месяцев. Также интерес к Набилю приписывают "Манчестер Юнайтед" и "Реалу".



По словам Женезио, Фекир полон решимости уйти на повышение, хотя "Лион" не теряет надежд удержать свою звезду. Все должно проясниться после возвращения француза с Чемпионата Мира.



"Набиль выразил желание играть на другом уровне. Нам нужно установить дату, когда этот вопрос будет решен. Если у него будет возможность вроде "Ливерпуля", Набиль определенно ей воспользуется, если все стороны договорятся".



"Но я продолжаю делать свою работу, предполагая, что он останется с нами. Он хочет помочь нам сделать следующий шаг".



"Президент предоставил ему возможность уйти. Посмотрим, воспользуется ли он ей после Чемпионата Мира. Если Набиль останется здесь, это упростит мою работу".



"Я буду счастлив сохранить его. Думаю, он рассматривает два варианта: остаться и сыграть за нас в Лиге Чемпионов или уйти в клуб побольше", — цитирует главного тренера "Лиона" Бруно Женезио Daily Express.