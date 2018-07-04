Саутгейт: "Я пока не хочу уезжать домой!"

После выхода в четвертьфинал Чемпионата Мира главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не хочет спешить с возвращением домой из России.

Накануне вечером англичане отпраздновали победу над Колумбией в 1/8 финала, сломив сопротивление оппонента только в серии послематчевых пенальти.



Саутгейт рад, что его команда прошла это испытание и надеется на дальнейшее продвижение по турниру.



"Серия пенальти — это тяжело. Мы много и подробно говорили о том, что должны контролировать процесс. Игроки сохранили спокойствие, и нужно отдать должное им всем, а также всему персоналу. Сегодня мы получили свою награду".



"Готовясь к серии пенальти, мы ориентировались на индивидуальную технику и на то, что нам нужно оставаться командой. Важная роль отводилась и голкиперу".



"Не могу сказать, ожидал ли я этого, но мы выдержали это, и это великолепно. Пару раз мы слегка теряли хладнокровие, но в целом мы держали свои нервы под контролем".



"Наши болельщики были великолепны, но это был практически выездной матч, так что мы исключительным образом выдержали все это. Это нечто, что станет ценным опытом для игроков".



"Мы говорили о том, что должны написать свою собственную историю, и сегодня вечером нам это немного удалось. Впереди четвертьфинал, и я пока не хочу уезжать домой", — сообщил Саутгейт ITV.