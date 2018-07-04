Пикфорд: "Мне все равно, если я не самый высокий вратарь"

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд, герой матча 1/8 финала Чемпионата Мира против Колумбии, рассказал, что только один игрок из стана соперника удивил его в серии пенальти.

Не выявив сильнейшего с Колумбией за 120 сыгранных минут, англичане только в серии 11-метровых смогли оформить выход в четвертьфинал ЧМ-2018. Это стало возможно благодаря попаданию Матеуса Урибе в перекладину и сейву Пикфорда после удара Карлоса Бакки.



Кроме того, еще на исходе основного времени Пикфорд совершил потрясающий сейв после дальнего удара все того же Урибе. Пользуясь случаем, Джордан ответил на критику, которая обрушилась на него в предыдущие дни.



"Мы с тренером вратарей изучали, куда бьют их игроки, поэтому я был вполне подготовлен. Только Фалькао пробил не в том направлении, как он бьет обычно".



"Я обладаю мощью и ловкостью. Мне все равно, если я не самый высокий голкипер, но у меня есть мощь и ловкость, чтобы дотянуться до мяча и отразить его, сделав сейв в правильный момент".



"При пенальти важно лишь определиться с направлением, и у меня это получилось. Мы знали, что способны победить, даже если дело дойдет до пенальти", — цитирует Пикфорда Liverpool Eco.