Англия вырвала победу у Колумбии в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

Отпраздновав победу над сборной Колумбии в серии пенальти, Англия вышла в четвертьфинал Чемпионата Мира, где теперь сыграет с Швецией.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт выпустил тех же 11 игроков, что и на первый матч на турнире против Туниса. Таким образом, Деле Алли вернулся в команду после травмы бедра.



Начало матча осталось за англичанами, они были активнее и банально быстрее. Первую голевую возможность родоначальники футбола создали на 16-й минуте, когда Харри Кейн бил головой после передачи Кирана Триппьера вдоль ворот, но с острого угла не попал в створ.



В первые 20 минуту колумбийцы не совершили ни одного касания в чужой штрафной, но постепенно отодвинули игру от своих ворот и тоже стали атаковать, пускай и медленнее.



Колумбия стала добавлять в уверенности и практически сравнялась по владению мячом. И хотя оба голкипера по-прежнему находились без работы, порой на поле кипели нешуточные страсти.



В концовке тайма Триппьер отметился опасным ударом со штрафного — рядом со штангой. Колумбийцы ответили выстрелом Хуана Кинтеро — Джордан Пикфорд четко забрал мяч.



В игре было много борьбы, и чересчур силовая манера подвела Колумбию. На 54-й минуте Карлос Санчес завалил в штрафной Кейна при подаче англичанами углового, и сам же Харри реализовал назначенный пенальти — 0:1.



Колумбийцы посчитали назначение пенальти вселенской несправедливостью и начали просто психовать, получая одную желтую карточку за другой и постоянно споря с рефери.



На заключительные 15 минут Колумбия все-таки привела свои нервы в норму. На 81-й минуте англичане провалились в обороне, и Хуан Куадрадо вполне мог спасти матч, но сильным ударом послал мяч выше.



В концовке Колумбия пошла из последних сил вперед, и если Пикфорд справился с пушечным выстрелом Матеуса Урибе с дальней дистанции, то перед ударом головой Йерри Мины после розыгрыша углового оказался бессилен — 1:1.



Казалось, колумбийцы оставили все силы в основное время, но именно они лучше провели первый экстра-тайм — у Англии же просто не держался мяч, и лишь во второй 15-минутке подопечные Саутгейта вернули себе инициативу.



Англичане явно не хотели доводить дело до серии пенальти и вполне могли этого избежать. Отличные моменты имели появившиеся на замену Данни Роуз и Эрик Дайер, но в створ не попали.



Дело дошло до 11-метровых, и здесь, хотя в это сложно поверить, удача улыбнулась Англии. Один удар колумбийцев пришелся в перекладину, другой был отражен Пикфордом, и родоначальники футбола отпраздновали победу 3:4.



Матч получился по-настоящему эмоциональным. Англия, наконец, прервала свою черную полосу и впервые за много лет отпраздновала победу в серии пенальти, что должно придать команде уверенности на дальнейшей дистанции.



Сборная Колумбии — сборная Англии — 1:1 (1:1) после экстра-таймов, победа Англии по пенальти — 3:4



Голы: Мина 90 — Кейн 57 (пен).



Серия пенальти: Фалькао (гол) — Кейн (гол), Куадрадо (гол) — Рэшфорд (гол), Муриэль (гол) — Хендерсон (голкипер), Урибе (перекладина) — Триппьер (гол), Бакка (голкипер) — Дайер (гол)



Колумбия: Оспина, Ариас (Сапата 116), Мна, Мохика, Давинсон Санчес, Барриос, Карлос Санчес (Урибе 79), Куадрадо, Лерма (Бакка 62), Кинтеро (Муриэль 88), Фалькао.



Англия: Пикфорд, Уолкер (Рэшфорд 113), Стоунс, Магуайр, Триппьер, Хендерсон, Алли (Дайер 81), Янг (Роуз 102), Лингард, Стерлинг (Варди 88), Кейн.



Предупреждения: Барриос, Ариас, Карлос Санчес, Фалькао, Бакка, Куадрадо — Хендерсон, Лингард.