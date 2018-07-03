Англия вырвала победу у Колумбии в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018
Отпраздновав победу над сборной Колумбии в серии пенальти, Англия вышла в четвертьфинал Чемпионата Мира, где теперь сыграет с Швецией.
Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт выпустил тех же 11 игроков, что и на первый матч на турнире против Туниса. Таким образом, Деле Алли вернулся в команду после травмы бедра.
Начало матча осталось за англичанами, они были активнее и банально быстрее. Первую голевую возможность родоначальники футбола создали на 16-й минуте, когда Харри Кейн бил головой после передачи Кирана Триппьера вдоль ворот, но с острого угла не попал в створ.
В первые 20 минуту колумбийцы не совершили ни одного касания в чужой штрафной, но постепенно отодвинули игру от своих ворот и тоже стали атаковать, пускай и медленнее.
Колумбия стала добавлять в уверенности и практически сравнялась по владению мячом. И хотя оба голкипера по-прежнему находились без работы, порой на поле кипели нешуточные страсти.
В концовке тайма Триппьер отметился опасным ударом со штрафного — рядом со штангой. Колумбийцы ответили выстрелом Хуана Кинтеро — Джордан Пикфорд четко забрал мяч.
В игре было много борьбы, и чересчур силовая манера подвела Колумбию. На 54-й минуте Карлос Санчес завалил в штрафной Кейна при подаче англичанами углового, и сам же Харри реализовал назначенный пенальти — 0:1.
Колумбийцы посчитали назначение пенальти вселенской несправедливостью и начали просто психовать, получая одную желтую карточку за другой и постоянно споря с рефери.
На заключительные 15 минут Колумбия все-таки привела свои нервы в норму. На 81-й минуте англичане провалились в обороне, и Хуан Куадрадо вполне мог спасти матч, но сильным ударом послал мяч выше.
В концовке Колумбия пошла из последних сил вперед, и если Пикфорд справился с пушечным выстрелом Матеуса Урибе с дальней дистанции, то перед ударом головой Йерри Мины после розыгрыша углового оказался бессилен — 1:1.
Казалось, колумбийцы оставили все силы в основное время, но именно они лучше провели первый экстра-тайм — у Англии же просто не держался мяч, и лишь во второй 15-минутке подопечные Саутгейта вернули себе инициативу.
Англичане явно не хотели доводить дело до серии пенальти и вполне могли этого избежать. Отличные моменты имели появившиеся на замену Данни Роуз и Эрик Дайер, но в створ не попали.
Дело дошло до 11-метровых, и здесь, хотя в это сложно поверить, удача улыбнулась Англии. Один удар колумбийцев пришелся в перекладину, другой был отражен Пикфордом, и родоначальники футбола отпраздновали победу 3:4.
Матч получился по-настоящему эмоциональным. Англия, наконец, прервала свою черную полосу и впервые за много лет отпраздновала победу в серии пенальти, что должно придать команде уверенности на дальнейшей дистанции.
Сборная Колумбии — сборная Англии — 1:1 (1:1) после экстра-таймов, победа Англии по пенальти — 3:4
Голы: Мина 90 — Кейн 57 (пен).
Серия пенальти: Фалькао (гол) — Кейн (гол), Куадрадо (гол) — Рэшфорд (гол), Муриэль (гол) — Хендерсон (голкипер), Урибе (перекладина) — Триппьер (гол), Бакка (голкипер) — Дайер (гол)
Колумбия: Оспина, Ариас (Сапата 116), Мна, Мохика, Давинсон Санчес, Барриос, Карлос Санчес (Урибе 79), Куадрадо, Лерма (Бакка 62), Кинтеро (Муриэль 88), Фалькао.
Англия: Пикфорд, Уолкер (Рэшфорд 113), Стоунс, Магуайр, Триппьер, Хендерсон, Алли (Дайер 81), Янг (Роуз 102), Лингард, Стерлинг (Варди 88), Кейн.
Предупреждения: Барриос, Ариас, Карлос Санчес, Фалькао, Бакка, Куадрадо — Хендерсон, Лингард.
03.07.2018 23:55
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Последние комментарии:
А что за молодого колумбийского пиздрота все время показывали? Что за лохохайп вообще?
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кейн отберет незабитый пенальти у пятки, все норм
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Шпоры на классе вышли в 1/4
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Сегодня вы все смеетесь над Хендерсоном,а он завтра забьет победный в финале и принесет Кубок Мира домой
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Саутгейт просто бездарность, команда гавно, играли как телеги, жаль, что не вылетели, у Колумбии все же была аура "за себя и за Сашку!". В этом говноматче даже судья был главном, теплым и жидким. 3 часа жизни украли. Надеюсь, это дно не победит на ЧМ.
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Победа имени Хендерсона.
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Скюм если хочет дышать Пепке в пятки должен платить мильярд за харикейна и зп ему в миллион платить
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Хендерсон это ливерпуль в чистом виде, тупо в важных моментах абсолютный 0. Не зря портовые неуды даже с норм тренером
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Спокойно, на классе. Молодцы.
p.s.
хендерсон дырявый пидорас, единственный не тренировал пенальти.
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Не будь тотенхема, не было бы и 1/4)
Англы должны в попу почетино целовать, и памятник кейну поставить)
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шо там было? пенки не смотрел, колбасоид по классике чуть всё не заруинил?
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Хендерсон топарик, знал когда не забить и расслабить соперника.
Думаю не будь его промаха - при 4-4 последний англичанин бы промазал.
Слава великому гроссмейстеру и капитану ЛФК!.
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уругвай-франция и бразилия-бельгия vs россия-хорватия и швеция-англия
рот е6ал такую несправедливость, пусть начинают задумываться о жеребьевке после группового турнира
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Просто Храни Англию -.-
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Так и знал, что Хэндерсон пёс ливерпульский не забьёт :)
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