Сон Хен Мин пропустит старт нового сезона

"Тоттенхэм" позволит нападающему Сон Хен Мину принять участие в Азиатских играх, из-за чего южнокореец пропустит старт нового сезона Премьер-Лиги.

Двух голов Сона не хватило сборной Южной Кореи, чтобы выйти в плей-офф Чемпионата Мира в России. Таким образом, нападающий не получил отсрочку от обязательного прохождения воинской службы до наступления 28 лет в своей стране.



Теперь Сон будет освобожден от воинской обязанности только в том случае, если со своей сборной отпразднует победу на Азиатских играх, которые пройдут с 14 августа по 1 сентября в Индонезии.



Если южнокорейцы пройдут весь путь до финала, то Сон освободится лишь в начале осени и пропустит сразу четыре матча Премьер-Лиги: против "Ньюкасла", "Фулхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Уотфорда".



Приняв во внимание интересы игрока, "Тоттенхэм" решил позволить Сону отлучиться в национальную сборную, сообщает Evening Standard. Таким образом, "шпоры" заранее готовы начать сезон без 25-летнего игрока.