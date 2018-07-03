Уилшир надеется вернуться в сборную Англии

Полузащитник Джек Уилшир заявил, что надеется вернуться в сборную Англии, несмотря на неопределенные карьерные перспективы.

Несмотря на более-менее регулярную игровую практику во второй половине минувшего сезона, главный тренер англичан Гарет Саутгейт не взял 26-летнего Уилшира на Чемпионат Мира в России.



Тем не менее, Джек не перестал поддерживать "трех львов" и не потерял надежду вернуться в национальную команду, хотя в данный момент находится без клуба и доступен свободным агентом.



"Я бы не сказал, что мне сложно наблюдать за сборной. Прежде я уже говорил, что являюсь английским болельщиком и буду поддерживать парней. Это в моей крови, мне было бы сложно не поддерживать их".



"Я помню первый матч на турнире, когда я отдыхал на Ибице со своей супругой и детьми. Мы нашли какой-то небольшой бар поблизости, потому что я чувствовал, что должен посмотреть игру".



"Я наслаждаюсь игрой сборной и предвкушаю сегодняшний матч. Что касается моего будущего, то Гарет сказал мне, что дверь для меня по-прежнему открыта, а я пожелал ему успехов на турнире", — сообщил Уилшир Daily Star.