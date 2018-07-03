"Юнайтед" приобрел Ли Гранта

"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении голкипера "Стоука" Ли Гранта. Сделка оценивается в 1.5 миллиона фунтов.

Пройдя медицинское обследование, сегодня Грант заключил с "красными дьяволами" контракт на два года. На "Олд Траффорд" Ли уготована роль дублера Давида Де Хеа и Серхио Ромеро.



Ожидается, что приобретение 35-летнего англичанина, лишь два года назад дебютировавшего в Премьер-Лиге, позволит "Юнайтед" отправить в аренду талантливого Жоэла Перейру.



Помимо "Стоука", ранее в своей карьере Грант также поиграл за "Дерби", "Бернли", Шеффилд Уэнсдей" и "Олдхэм". В октябре 2016 Ли помог "гончарам" заработать свое первое очко на "Олд Траффорд" с 1980 года, став лучшим игроком матча (1:1).



"Насколько себя помню, я всегда мечтал перейти в "Манчестер Юнайтед". Я не мог упустить эту возможность, и я в восторге от того, что становлюсь частью такого исторического клуба. До сих пор я наслаждался каждым моментом своей карьеры, и теперь я готов продолжать учиться и совершенствоваться рядом с некоторыми из лучших игроков мира. Но в то же время я намерен использовать свой опыт, чтобы помочь клубу везде, где это только возможно", — сообщил Грант.