"Саутгемптон" заинтересован в Яннике Вестергоре

"Саутгемптон" является одним из нескольких клубов Премьер-Лиги, заинтересованных в защитнике менхенгладбахской "Боруссии" Яннике Вестергоре.

По информации Sky Sports, "святые" уже установили контакт с коллегами из Менхенгладбаха, чтобы попытаться согласовать стоимость 25-летнего защитника, который ни сыграл ни минуты в четырех матчах сборной Дании на Чемпионате Мира в России.



В минувшем сезоне Бундеслиги Янник принял участие в 32 матчах Бундеслиги и забил три гола. Вообще, Вестергор выступает в Германии с 2011 года, а до "Боруссии" также защищал цвета "Хоффенхайма" и "Вердера".



Добавим, что в это трансферное окно "Саутгемптон" совершил уже два приобретения, усилившись полузащитником Стюартом Армстронгом из "Селтика" и нападающим Мохамедом Эльюнусси из "Базеля".