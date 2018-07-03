"Саутгемптон" заинтересован в Яннике Вестергоре
"Саутгемптон" является одним из нескольких клубов Премьер-Лиги, заинтересованных в защитнике менхенгладбахской "Боруссии" Яннике Вестергоре.
По информации Sky Sports, "святые" уже установили контакт с коллегами из Менхенгладбаха, чтобы попытаться согласовать стоимость 25-летнего защитника, который ни сыграл ни минуты в четырех матчах сборной Дании на Чемпионате Мира в России.
В минувшем сезоне Бундеслиги Янник принял участие в 32 матчах Бундеслиги и забил три гола. Вообще, Вестергор выступает в Германии с 2011 года, а до "Боруссии" также защищал цвета "Хоффенхайма" и "Вердера".
Добавим, что в это трансферное окно "Саутгемптон" совершил уже два приобретения, усилившись полузащитником Стюартом Армстронгом из "Селтика" и нападающим Мохамедом Эльюнусси из "Базеля".
03.07.2018 20:00
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это что за конь?
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