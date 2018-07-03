"Юнайтед" продал Сэма Джонстона в "Вест Бромвич"

Сэм Джонстон "Манчестер Юнайтед" продал своего голкипера Сэма Джонстона в "Вест Бромвич" ориентировочно за 5 миллионов фунтов.

Джонстон является воспитанником академии "красных дьяволов", однако за первую команду не сыграл ни одного матча. Зато Сэм с лучшей стороны проявил себя в прошлом сезоне, который он провел на правах аренды в "Астон Вилле".

Теперь 25-летний англичанин возвращается в Чемпионшип. Джонсон заключил с "Вест Бромвичем" контракт на четыре года и, как ожидается, станет основным голкипером команды Даррена Мура, потому что его конкурент по позиции Бен Фостер находится на пороге перехода в "Уотфорд".

Добавим, что для "Юнайтед" расставание с Джонстоном тоже не станет проблемой — на роль третьего голкипера "дьяволы" спешат пригласить ветерана "Стоука" Ли Гранта.



Метки Вест Бромвич, Джонстон, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2018 19:30

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  1. high-malvern 03.07.2018 20:08 # high-malvern
    14.07.2017 19:15 #
    ben-arfa

    Ростёт кипер уровня Бена Фостера (а это довольно некислый уровень!)

    Источник: http://fapl.ru/posts/56075/?c=1

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