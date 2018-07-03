Клопп: "Кейта и Фабиньо должны адаптироваться к нашему стилю"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его новичкам Наби Кейта и Фабиньо в первую очередь необходимо понять, в каком стиле играют "красные".
Этим летом "Ливерпуль" попрощался с Эмре Джаном, однако на место немца пришли сразу двое полузащитников. "Красные" обзавелись опорником Фабиньо и Кейта, который действует от штрафной до штрафной.
Оба новичка уже приступили к тренировкам с командой Клоппа, и Юрген рад, что впереди у гвинейца и бразильца целый предсезонный период, чтобы понять игру "Ливерпуля".
"Я очень очень рад, что Наби, наконец, здесь. Нам пришлось изрядно подождать, пока он здесь окажется. Фабиньо тоже здесь, и это прекрасный момент, чтобы начать".
"Это даже лучше, что они приступают к тренировкам с самого начала, потому что сперва им нужно научиться и адаптироваться к нашему стилю игры".
"До старта сезона мы проведем девять матчей, и нам понадобятся все имеющиеся игроки. Они все по-своему важны. Я рад, что мы можем начать подготовку в таком составе", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".
03.07.2018 19:00
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