Клопп: "Кейта и Фабиньо должны адаптироваться к нашему стилю"

Наби Кейта и Фабиньо Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его новичкам Наби Кейта и Фабиньо в первую очередь необходимо понять, в каком стиле играют "красные".

Этим летом "Ливерпуль" попрощался с Эмре Джаном, однако на место немца пришли сразу двое полузащитников. "Красные" обзавелись опорником Фабиньо и Кейта, который действует от штрафной до штрафной.

Оба новичка уже приступили к тренировкам с командой Клоппа, и Юрген рад, что впереди у гвинейца и бразильца целый предсезонный период, чтобы понять игру "Ливерпуля".

"Я очень очень рад, что Наби, наконец, здесь. Нам пришлось изрядно подождать, пока он здесь окажется. Фабиньо тоже здесь, и это прекрасный момент, чтобы начать".

"Это даже лучше, что они приступают к тренировкам с самого начала, потому что сперва им нужно научиться и адаптироваться к нашему стилю игры".

"До старта сезона мы проведем девять матчей, и нам понадобятся все имеющиеся игроки. Они все по-своему важны. Я рад, что мы можем начать подготовку в таком составе", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".



Метки Кейта, Клопп, Ливерпуль, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. multazar 03.07.2018 19:08 # multazar
    два негра легко интегрируются в прямолинейный неинтеллектуальный футбол ливерки.

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  2. psycho1 03.07.2018 19:05 # psycho1
    Для начала им нужно будет освоить две фундаментальные концепции на которых строится тактика ливера:
    1) Бей
    2) Беги

    Они не выглядят очень умными, но на адаптацию не должно уйти много времени, быстро сообразят, куда попали.

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  3. sausage 03.07.2018 19:02 # sausage
    Пока Хендерсон пашет на полях России, нигеры его подсиживают.

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