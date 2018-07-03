Венгер предсказывает победу Англии, Бразилии или Франции на ЧМ-2018

Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал три сборные, которые, как он считают, имеют наивысшие шансы выиграть Чемпионат Мира в России.

ЧМ-2018 преподнес уже немало сенсаций. На ранних стадиях из борьбы за трофей выбыли такие сборные, как Германия, Аргентина, Португалия и Испания. Из оставшихся команд Венгер выделяет в том числе и Англию.



"Фаворит моего сердца — это, конечно. Франция".



"Я много говорил, что после Второй мировой войны, после 1954 года, ни одна страна с населением менее 40 миллионов жителей не выигрывала Чемпионат Мира".



"Но позвольте спросить, можно ли вычеркивать Бельгию? Это маленькая страна, но у них много классных игроков. Тоже самое можно сказать про Хорватию".



"Но все-таки я предположу, что Чемпионат Мира выиграет Англия — о которой никто не говорит, хотя они опасны — Бразилия или Франция", - сказал Венгер в студии beIN Sports.