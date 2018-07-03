Венгер предсказывает победу Англии, Бразилии или Франции на ЧМ-2018
Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал три сборные, которые, как он считают, имеют наивысшие шансы выиграть Чемпионат Мира в России.
ЧМ-2018 преподнес уже немало сенсаций. На ранних стадиях из борьбы за трофей выбыли такие сборные, как Германия, Аргентина, Португалия и Испания. Из оставшихся команд Венгер выделяет в том числе и Англию.
"Фаворит моего сердца — это, конечно. Франция".
"Я много говорил, что после Второй мировой войны, после 1954 года, ни одна страна с населением менее 40 миллионов жителей не выигрывала Чемпионат Мира".
"Но позвольте спросить, можно ли вычеркивать Бельгию? Это маленькая страна, но у них много классных игроков. Тоже самое можно сказать про Хорватию".
"Но все-таки я предположу, что Чемпионат Мира выиграет Англия — о которой никто не говорит, хотя они опасны — Бразилия или Франция", - сказал Венгер в студии beIN Sports.
03.07.2018 18:00
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А я ещё перед чемпионатом предсказал , что выйграет кто-то из 32 команд
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Ага. Или Уругвай. Или Бельгия
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Капитан очевидности
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Пидор безмозглый.
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