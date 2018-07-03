Венгер предсказывает победу Англии, Бразилии или Франции на ЧМ-2018

Арсен Венгер Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал три сборные, которые, как он считают, имеют наивысшие шансы выиграть Чемпионат Мира в России.

ЧМ-2018 преподнес уже немало сенсаций. На ранних стадиях из борьбы за трофей выбыли такие сборные, как Германия, Аргентина, Португалия и Испания. Из оставшихся команд Венгер выделяет в том числе и Англию.

"Фаворит моего сердца — это, конечно. Франция".

"Я много говорил, что после Второй мировой войны, после 1954 года, ни одна страна с населением менее 40 миллионов жителей не выигрывала Чемпионат Мира".

"Но позвольте спросить, можно ли вычеркивать Бельгию? Это маленькая страна, но у них много классных игроков. Тоже самое можно сказать про Хорватию".

"Но все-таки я предположу, что Чемпионат Мира выиграет Англия — о которой никто не говорит, хотя они опасны — Бразилия или Франция", - сказал Венгер в студии beIN Sports.



Метки Венгер, ЧМ-2018

Автор admin   

Дата 03.07.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. anry32 03.07.2018 18:58 # anry32
    А я ещё перед чемпионатом предсказал , что выйграет кто-то из 32 команд

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  2. mcfcetihad777 03.07.2018 18:35 # mcfcetihad777
    Ага. Или Уругвай. Или Бельгия

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  3. januzaj00 03.07.2018 18:21 # januzaj00
    Капитан очевидности

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  4. ccchelsea 03.07.2018 18:00 # ccchelsea
    Пидор безмозглый.

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