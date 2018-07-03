"Арсенал" хочет приобрести Андре Гомеша

Андре Гомеш Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша.

Лишь недавно испанское издание Mundo Deportivo сообщало, что "Вулверхэмптон" и "Тоттенхэм" значатся среди претендентов на Гомеша, пока не ставшего основным игроком на "Ноу Камп".

Однако The Independent считает фаворитом в борьбе за Андре "Арсенал". Унаи Эмери является большим поклонником 24-летнего португальца и хочет сделать того своим четвертым приобретением в это трансферное окно.

Утверждается, что Эмери даже готов попрощаться с некоторыми игроками и отказаться от прочих покупок, чтобы высвободить средства на приобретение Гомеша, которого "Барселона" согласна отпустить примерно за 30 миллионов фунтов.



Метки Арсенал, Барселона, Гомеш

Автор admin   

Дата 03.07.2018 17:00

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  1. ccchelsea 03.07.2018 17:11 # ccchelsea
    О господи, один трансфер краше другого.

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  2. mancunia-planet 03.07.2018 17:07 # mancunia-planet
    Эмери работает

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  3. puhovik-vengera 03.07.2018 17:04 # puhovik-vengera
    Трансферный монстр, титан, атлант этот ланданский аснл!!!

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  4. ben-arfa 03.07.2018 17:04 # ben-arfa
    Нонейм, десятку не положит

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