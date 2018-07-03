"Арсенал" хочет приобрести Андре Гомеша

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша.

Лишь недавно испанское издание Mundo Deportivo сообщало, что "Вулверхэмптон" и "Тоттенхэм" значатся среди претендентов на Гомеша, пока не ставшего основным игроком на "Ноу Камп".



Однако The Independent считает фаворитом в борьбе за Андре "Арсенал". Унаи Эмери является большим поклонником 24-летнего португальца и хочет сделать того своим четвертым приобретением в это трансферное окно.



Утверждается, что Эмери даже готов попрощаться с некоторыми игроками и отказаться от прочих покупок, чтобы высвободить средства на приобретение Гомеша, которого "Барселона" согласна отпустить примерно за 30 миллионов фунтов.