"Арсенал" хочет приобрести Андре Гомеша
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша.
Лишь недавно испанское издание Mundo Deportivo сообщало, что "Вулверхэмптон" и "Тоттенхэм" значатся среди претендентов на Гомеша, пока не ставшего основным игроком на "Ноу Камп".
Однако The Independent считает фаворитом в борьбе за Андре "Арсенал". Унаи Эмери является большим поклонником 24-летнего португальца и хочет сделать того своим четвертым приобретением в это трансферное окно.
Утверждается, что Эмери даже готов попрощаться с некоторыми игроками и отказаться от прочих покупок, чтобы высвободить средства на приобретение Гомеша, которого "Барселона" согласна отпустить примерно за 30 миллионов фунтов.
03.07.2018 17:00
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О господи, один трансфер краше другого.
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Эмери работает
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Трансферный монстр, титан, атлант этот ланданский аснл!!!
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Нонейм, десятку не положит
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