"Ньюкасл" обсуждает покупку Плеа и продает Митровича

"Ньюкасл" вступил в борьбу за нападающего "Ниццы" Алассана Плеа и значительно продвинулся в переговорах о продаже Александара Митровича в "Фулхэм".

Лишь накануне издание Sky Sports сообщило, что "Вест Хэм" предложил 27 миллионов фунтов за Плеа, который отсутствовал на первой тренировке "Ниццы" после выхода из отпуска.



Сегодня Sky Sports делится свежей информацией насчет 25-летнего француза, забившего 21 гол в прошлом сезоне. Такое же предложение — в 27 млн. фунтов — сделал и "Ньюкасл". И хотя в ответ последовал отказ, "сороки" продолжают переговоры о покупке игрока.



Кроме того, "Ньюкасл" находится на пороге продажи Митровича в "Фулхэм", где Александар провел вторую половину минувшего сезона на правах аренды. Ожидается, что "дачники" заплатят за 23-летнего серба около 20 млн. фунтов.



Более того, принципиальная договоренность по Митровичу уже достигнута, и сейчас два клуба обсуждают структуру платежей. По возвращении из отпуска Александар сможет завершить свой переход в "Фулхэм".