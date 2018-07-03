"Барселона" продолжает переговоры по Виллиану

"Барселона" продолжает переговоры о приобретении вингера "Челси" Виллиана, несмотря на отклоненное предложение в 50 миллионов фунтов.

Еще на прошлой неделе издание Daily Mail сообщило, что "синие" отказались продать игрока сборной Бразилии в "Барселону" за 50 млн. фунтов.



Sky Sports подтверждает, что такое предложение действительно было отклонено, однако стартовавшие три месяца назад переговоры двух клубов относительно трансфера Виллиана продолжаются до сих пор.



По всей видимости, "Челси" не прочь продать игрока, которому в следующем месяце исполнится 30, но надеется получить хорошую компенсацию. Помочь "синим" с этим может "Манчестер Юнайтед", который также заинтересован в бразильце.



Добавим, что Виллиан забил 44 гола в 236 матчах за "Челси" после своего перехода из "Анжи" в 2013 году. В минувшем сезоне бразилец принял участие в 55 матчах с учетом всех соревнований, отличившись 13 раз.