"Барселона" продолжает переговоры по Виллиану

Виллиан "Барселона" продолжает переговоры о приобретении вингера "Челси" Виллиана, несмотря на отклоненное предложение в 50 миллионов фунтов.

Еще на прошлой неделе издание Daily Mail сообщило, что "синие" отказались продать игрока сборной Бразилии в "Барселону" за 50 млн. фунтов.

Sky Sports подтверждает, что такое предложение действительно было отклонено, однако стартовавшие три месяца назад переговоры двух клубов относительно трансфера Виллиана продолжаются до сих пор.

По всей видимости, "Челси" не прочь продать игрока, которому в следующем месяце исполнится 30, но надеется получить хорошую компенсацию. Помочь "синим" с этим может "Манчестер Юнайтед", который также заинтересован в бразильце.

Добавим, что Виллиан забил 44 гола в 236 матчах за "Челси" после своего перехода из "Анжи" в 2013 году. В минувшем сезоне бразилец принял участие в 55 матчах с учетом всех соревнований, отличившись 13 раз.



Метки Барселона, Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2018 15:20

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  1. rassl 03.07.2018 16:00 # rassl
    Нах никому не нужный дно

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  2. ccchelsea 03.07.2018 15:37 # ccchelsea
    Да 50 лямов шикарная цена за эту днину 30-летнюю, продавайте блять, а то Барселона передумает.

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  3. brown-ale 03.07.2018 15:32 # brown-ale
    Абрамовичу лучше сразу продать Челси, тем такие гадости одну за другой делать клубу.

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  4. ma1efikus 03.07.2018 15:25 # ma1efikus
    Барса не подкачай, подписывай.

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