Озил сменил игровой номер в "Аренале" на 10-й

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил официально подтвердил, что со следующего сезона будет выступать под 10-м номером вместо прежнего 11-го.

Напомним, в прошлом месяце о своем уходе с "Эмирейтс" объявил полузащитник Джек Уилшир, который как раз и выступал за "канониров" под 10-м номером.



Пользуясь случаем, Месут забрал освобожденный Уилширом игровой номер. Болельщики, которые уже купили новую форму "Арсенала" на сезон 2018/19 с именем Озила на спине, смогут бесплатно обменять футболку.



Добавим, что Озил выступает за "канониров" после своего перехода из "Реала" в 2013 году. За это время 29-летний игрок сборной Германии сыграл более 200 матчей за лондонский клуб, забив 37 голов и отдав 71 результативную передачу. По ходу минувшего сезона Месут заключил новый контракт с "Арсеналом".