Рияд Махрез перейдет в "Сити" на этой неделе

Рияд Махрез Вингер "Лестера" Рияд Махрез завершит свой переход в "Манчестер Сити" до конца текущей недели.

Напомним, накануне стало известно, что Махрез не вернулся из отпуска с остальными футболистами "лис". Это стало намеком на то, что переговоры между "Сити" и "Лестером" по игроку сборной Алжира находятся в завершающей стадии.

И вот сегодня Sky Sports подтверждает, что сделка действительно близка. Ожидается, что клуб с "Кинг Пауэр" получит в качестве компенсации около 60 миллионов фунтов — то есть значительно меньше тех 80 млн. фунтов, в которые "лисы" оценили свою звезду изначально.

Позже на текущей неделе 27-летний Махрез, забивший 13 голов в 41 матче за "Лестер" в минувшем сезоне, пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с чемпионами Премьер-Лиги.



Метки Лестер, Манчестер Сити, Махрез

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2018 14:25

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