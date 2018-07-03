"Уотфорд" продал Пантилимона в "Ноттингем Форест"
"Уотфорд" официально попрощался с Костелом Пантилимоном, продав румынского голкипера в "Ноттингем Форест".
Пантилимон перебрался к "шершням" из "Сандерленда" в январе 2016 и с тех пор провел только девять матчей. Сейчас, когда "Уотфорд" близок к приобретению Бена Фостера из "Вест Бромвича", Костел принял решение уйти из клуба.
Таким образом, 31-летний голкипер, также поигравший за "Манчестер Сити", отправился в "Ноттингем Форест", где он провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды, приняв участие в 13 матчах. Сумма трансфера не разглашается.
03.07.2018 14:20
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