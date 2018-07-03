Фалькао: "Мне нечего доказывать Англии"

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао заявил, что у него не будет дополнительной мотивации на матч 1/8 финала Чемпионата Мира с Англией.

У многих поклонников английского футбола еще свежа память о выступлении Фалькао в Премьер-Лиге. Радамель откровенно провалился в "Манчестер Юнайтед" и "Челси", забив за два года всего пять голов.



Естественно, что после такого у нападающего сложилась не самая лучшая репутация в Англии. Однако доказывать неправоту скептикам Радамель не собирается, и на матч 1/8 финала Чемпионата Мира выйдет без дополнительной мотивации.



"Это правда, что я далеко не лучшим образом выступал в Англии, но все это осталось в прошлом. Для меня было мечтой выйти в 1/8 финала, поэтому я и мои партнеры по команде готовы к игре", - цитирует Фалькао Daily Mirror.