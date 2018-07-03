Чемберс заключил новый контракт с "Арсеналом"

Правый защитник "Арсенала" Калум Чемберс связал с лондонским клубом свое долгосрочное будущее, заключив новый контракт.

С момента перехода на "Эмирейтс" в 2014 году Чемберс провел за "канониров" больше 80 матчей, но стабильного места в составе не заслужил. Сезон-2016/2017 Калум и вовсе отыграл за "Мидлсбро" на правах аренды.



Тем не менее, новый рулевой "Арсенала" Унаи Эмери высоко оценил возможности Чембреса, поручив клубу заключить с англичанином новый контракт. Сегодня все детали сделки была улажены, и 23-летний защитник поставил подпись под соглашением.



"Я рад, что Калум продлил свое пребывание в "Арсенале". Он сыграл важную роль в прошлом сезоне и обязательно войдет в мои планы на сезон предстоящий", - сообщил Эмери официальному сайту клуба.