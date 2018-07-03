Анонс матча Колумбия — Англия

В противостоянии со сборной Колумбии во вторник вечером в рамках 1/8 финала Чемпионата Мира англичане постараются одержать свою первую победу в плей-офф с 2006 года.

После выхода со второго места Группы G главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт заявил, что впереди у его команды "важнейший матч за десятилетие", и эти слова выглядят оправданными, ведь именно столько времени прошло, когда Англия последний раз брала верх в поединке на вылет.



К настоящему моменту турнир в России уже покинули несколько сильнейших команд, включая Германию, Испанию, Португалию и Аргентину, что делает Англию, учитывая ее потенциальный путь до финала, одним из главных фаворитов, однако Саутгейт предпочитает не обращать на это внимание.



"Мы много раз оказывались в подобном положении в предыдущие годы. Бессмысленно рассуждать о том, что может случиться после этого матча. Мы сосредоточимся на ближайшем матче и на нашей игре".



"Возможно, команды, которых здесь уже нет, были не столь сильны на сей раз. Но команды, обыгравшие Испанию и Германию, тоже заслуживают уважения. Мы еще даже не обсуждали, что может быть после вторника", — цитирует Саутгейта Sky Sports.



Несмотря на статус Англии как фаворита, в рейтинге национальных команд ФИФА Колумбия находится всего четырьмя строчками ниже. В своей группе южноамериканцы заняли первое место, опередив Японию, Сенегал и Польшу.



Прежде Англия встречалась с колумбийцами пять раз, одержав три победы и добыв две ничьи. Последний матч этим команд датируется маем 2005, когда родоначальники футбола выиграли в Нью-Джерси со счетом 3:2 благодаря хет-трику Майкла Оуэна.



В рамках Чемпионатов Мира Англия и Колумбия пересекались только раз. На групповом этапе мундиаля 1998 года "львы" одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам Даррена Андертона и Дэвида Бекхэма.



Колумбия вышла в плей-офф Чемпионата Мира всего лишь в третий раз, но при этом делает это подряд (1990, 2014 и 2018). И только в 2014 колумбийцам удалось преодолеть эту стадию.



Три из пяти своих голов на ЧМ-2018 колумбийцы забили после стандартов (два с угловых и один прямым ударом со штрафного).



У Англии на турнире в России шесть голов после стандартов — больше всех.



Колумбийцы забивали в каждом из восьми последних матчей на Чемпионатах Мира, и это самая продолжительная серия к окончанию группового этапа. Последний раз Колумбия уходила с поля без голов в июне 1998 — уступив 2:0 Англии.



Ни один из 21 матча Колумбии на Чемпионатах Мира не завершился со счетом 0:0.



Англия выиграла только два из восьми последних матчей на вылет в рамках Чемпионатов Мира (против Дании в 2002 и Эквадора в 2006).



Ожидается, что сборная Англии вернется к тому сочетанию игроков, что и в первом матче ЧМ-2018 против Туниса. Это означает, что восстановившийся после травмы бедра Деле Алли выйдет с первых минут.



