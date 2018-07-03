Ковач надеется, что Левандовски откажет клубам Премьер-Лиги

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач надеется, что нападающий Роберт Левандовски откажется от переезда в Премьер-Лигу.

После того, как агент Левандовски рассказал о желании своего клиента сменить клуб, в очередь за поляком выстроились "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Сам Роберт в прошлом не раз признавал, что хотел бы попробовать свои силы в Англии.



Накануне "Бавария" вышла из отпуска, и уже после первой тренировки мюнхенцев при Коваче новому рулевому задали вопрос о будущем Левандовски. Хорват выразил надежду, что Роберт останется на "Альянц Арене".



"У "Баварии" очень сильный состав, здесь каждый игрок обладает большим мастерством. Я хочу сохранить всех футболистов, имеющихся в команде, но на трансферном рынке, конечно, произойти может все что угодно".



"Что касается Роберта, то я уже успел созвониться с ним и рассказал ему о своем мнении. Я хочу поработать с ним, это самое главное. Он остается нападающим топ-уровня и добился с "Баварией" больших успехов. Я надеюсь, что он будет продолжать в том же духе", - сообщил Ковач Goal.