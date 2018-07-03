Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер вернется на Sky Sports в следующем сезоне и вновь будет высказывать свое экспертное мнение.

Напомним, бывший защитник "красных" и сборной Англии был отстранен от работы на телевидении в марте, когда он плюнул в болельщика "Манчестер Юнайтед" и его 14-летнюю дочь из своего автомобиля.



Тогда Джейми подвергся жесточайшему порицанию со стороны публики, несмотря на многократные извинения. А телеканал Sky Sports решил приостановить сотрудничество с экспертом, сильно подмочившим свою репутацию.



По информации Daily Mail, на прошлой неделе 40-летний Каррагер провел встречу с высшим руководством Sky Sports, и то сообщило, что допустит Джейми к работе телеэкранах, но без права на ошибку.



"Мы поговорили с Джейми и напомнили ему о стандартах, которые мы ожидаем на Sky Sports. Он продемонстрировал раскаяние и глубоко сожалеет о своем проступке. Он сделал соответствующие шаги, чтобы подобное не повторилось", — сообщил представитель телеканала.



Добавим, что в период своего отстранения от работы на телевидении Каррагер трудился колумнистом в The Telegraph и выступал на одном из скандинавских телеканалов. В новом сезоне Джейми опять будет высказывать свое мнение насчет матчей Премьер-Лиги.