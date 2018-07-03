Джейми Каррагер вернется на Sky Sports
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер вернется на Sky Sports в следующем сезоне и вновь будет высказывать свое экспертное мнение.
Напомним, бывший защитник "красных" и сборной Англии был отстранен от работы на телевидении в марте, когда он плюнул в болельщика "Манчестер Юнайтед" и его 14-летнюю дочь из своего автомобиля.
Тогда Джейми подвергся жесточайшему порицанию со стороны публики, несмотря на многократные извинения. А телеканал Sky Sports решил приостановить сотрудничество с экспертом, сильно подмочившим свою репутацию.
По информации Daily Mail, на прошлой неделе 40-летний Каррагер провел встречу с высшим руководством Sky Sports, и то сообщило, что допустит Джейми к работе телеэкранах, но без права на ошибку.
"Мы поговорили с Джейми и напомнили ему о стандартах, которые мы ожидаем на Sky Sports. Он продемонстрировал раскаяние и глубоко сожалеет о своем проступке. Он сделал соответствующие шаги, чтобы подобное не повторилось", — сообщил представитель телеканала.
Добавим, что в период своего отстранения от работы на телевидении Каррагер трудился колумнистом в The Telegraph и выступал на одном из скандинавских телеканалов. В новом сезоне Джейми опять будет высказывать свое мнение насчет матчей Премьер-Лиги.
03.07.2018 10:00
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красава
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Ща скамье повылазиит повыть из всех щелей, Железный Джейми на них действует как георгиевская лента на бандеровца)))
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