Джейми Каррагер вернется на Sky Sports

Джейми Каррагер Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер вернется на Sky Sports в следующем сезоне и вновь будет высказывать свое экспертное мнение.

Напомним, бывший защитник "красных" и сборной Англии был отстранен от работы на телевидении в марте, когда он плюнул в болельщика "Манчестер Юнайтед" и его 14-летнюю дочь из своего автомобиля.

Тогда Джейми подвергся жесточайшему порицанию со стороны публики, несмотря на многократные извинения. А телеканал Sky Sports решил приостановить сотрудничество с экспертом, сильно подмочившим свою репутацию.

По информации Daily Mail, на прошлой неделе 40-летний Каррагер провел встречу с высшим руководством Sky Sports, и то сообщило, что допустит Джейми к работе телеэкранах, но без права на ошибку.

"Мы поговорили с Джейми и напомнили ему о стандартах, которые мы ожидаем на Sky Sports. Он продемонстрировал раскаяние и глубоко сожалеет о своем проступке. Он сделал соответствующие шаги, чтобы подобное не повторилось", — сообщил представитель телеканала.

Добавим, что в период своего отстранения от работы на телевидении Каррагер трудился колумнистом в The Telegraph и выступал на одном из скандинавских телеканалов. В новом сезоне Джейми опять будет высказывать свое мнение насчет матчей Премьер-Лиги.



Метки Sky, Каррагер, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 712

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 03.07.2018 10:43 # chr1s8rown
    красава

    (ответить)

  2. radik86radik 03.07.2018 10:29 # radik86radik
    Ща скамье повылазиит повыть из всех щелей, Железный Джейми на них действует как георгиевская лента на бандеровца)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: