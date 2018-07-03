Куртуа вновь намекнул, что покинет "Челси"

После выхода со сборной Бельгии в четвертьфинал Чемпионата Мира голкипер "Челси" Тибо Куртуа намекнул, что был бы рад уехать в Мадрид этим летом.

Как известно, Куртуа уже вступил в заключительный год по своему контракту, с продлением которого он медлит несколько месяцев.



На возможный уход со "Стэмфорд Бридж" Тибо намекнул еще на прошлой неделе, заявив, что "его сердце — в Мадриде". Обыграв накануне сборную Японии со счетом 3:2, 26-летний голкипер едва ли не прямым текстом пригласил "Реал" сделать насчет него предложение.



"Я люблю жить в Лондоне. Мадрид и Лондон великолепны. Единственное, что мои дети живут в Мадриде. Я бы хотел быть ближе к ним. Это не означает, что я вернусь, но они очень важны для меня, и я собираюсь сделать что-нибудь, чтобы видеть их чаще".



"Я не собираюсь обсуждать это сейчас. Я лишь скажу, что все станет видно после Чемпионата Мира. Самое важное — это мои дети, и я решу, как будет лучше для меня", — цитирует Куртуа Goal.



Тем временем, английская пресса уверена, что "синих" уже активно ищут замену Куртуа. С переходом в "Челси" связывают Алиссона из "Ромы" и Каспера Шмейхеля из "Лестера".