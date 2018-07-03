Куртуа вновь намекнул, что покинет "Челси"

Тибо Куртуа После выхода со сборной Бельгии в четвертьфинал Чемпионата Мира голкипер "Челси" Тибо Куртуа намекнул, что был бы рад уехать в Мадрид этим летом.

Как известно, Куртуа уже вступил в заключительный год по своему контракту, с продлением которого он медлит несколько месяцев.

На возможный уход со "Стэмфорд Бридж" Тибо намекнул еще на прошлой неделе, заявив, что "его сердце — в Мадриде". Обыграв накануне сборную Японии со счетом 3:2, 26-летний голкипер едва ли не прямым текстом пригласил "Реал" сделать насчет него предложение.

"Я люблю жить в Лондоне. Мадрид и Лондон великолепны. Единственное, что мои дети живут в Мадриде. Я бы хотел быть ближе к ним. Это не означает, что я вернусь, но они очень важны для меня, и я собираюсь сделать что-нибудь, чтобы видеть их чаще".

"Я не собираюсь обсуждать это сейчас. Я лишь скажу, что все станет видно после Чемпионата Мира. Самое важное — это мои дети, и я решу, как будет лучше для меня", — цитирует Куртуа Goal.

Тем временем, английская пресса уверена, что "синих" уже активно ищут замену Куртуа. С переходом в "Челси" связывают Алиссона из "Ромы" и Каспера Шмейхеля из "Лестера".



Метки Куртуа, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2018 09:00

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  1. mixmaster 03.07.2018 10:10 # mixmaster
    Шмейхеля возьмут и станут официально челестером

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  2. g3ndalf 03.07.2018 10:08 # g3ndalf
    Всрался он Зидану после вчерашних банок от казахов, даже всякие Лорисы теперь топы по сравнению с Тхибаутом

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  3. brown-ale 03.07.2018 09:55 # brown-ale
    Тоже мне семьянин. Сделал двух детей и бросил телку.

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  4. akado 03.07.2018 09:54 # akado
    Скорее бы уже.

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  5. carrick-16 03.07.2018 09:43 # carrick-16
    Этот дыркач кому то нужен вообще? Что в клубе, что в сборной привозит.

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