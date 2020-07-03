Эбуэ: "Гвардиола убивал карьеру Туре"

Бывший защитник "Арсенала" Эммануэль Эбуэ подверг критике главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу за манеру обращения с полузащитником Яя Туре.

Туре являлся одним из главных архитекторов побед "Манчестер Сити" в предыдущие годы. За восемь сезонов на "Этихад" Яя выиграл шесть больших трофеев, включая три титула Премьер-Лиги.



Однако влияние Яя на игру команды стало резко снижаться после назначения главным тренером "горожан" Пепа Гвардиолы. Проведя почти весь минувший сезон на лавке запасных или на трибунах, Туре покинул "Сити" свободным агентом, и Эбуэ очень расстроен тем, как обошлись с его бывшим партнером по сборной Кот-д'Ивуара.



"В футболе так бывает, что игрок совершенно не может работать с определенным тренером и ради своего будущего должен уйти".



"Было очевидно, что мой брат Яя не нравился Пепу Гвардиоле еще со времен "Барселоны". Яя поступил наилучшим образом, уйдя с территории Гвардиолы, потому что Пеп убивал его футбольную карьеру".



"Думаю,последний год был подобен аду для Яя, потому что он недостаточно играл. Для профессионального футболиста это ужасно".



"Иногда дело не только в деньгах. Когда ты как игрок не состоишь в хороших отношениях с тренером, и их улучшение не предвидится, всегда лучше уйти".



"Яя отличный игрок и лидер, и я думаю, он сможет отыграть еще несколько лет на высшем уровне. Он тот игрок, который может менять игру, и он всегда хочет побеждать", — сообщил Эбуэ ESPN.