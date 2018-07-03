Руни: "Почему я ушел из "Эвертона"? Спросите клуб"

Новичок "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни намекнул, что ушел из "Эвертона" против своей воли.

Второе пришествие Руни в свой родной клуб продлилось недолго. Вернувшись на "Гудисон Парк" прошлым летом после 13 сезонов в "Манчестер Юнайтед", Уэйн задержался только на один год.



На прошлой неделе 32-летний Руни завершил переход в "Ди Си Юнайтед", заключив с клубом МЛС контракт на три с половиной года. На своей пресс-конференции в Вашингтоне Уэйн дал понять, что поспешное расставание с "ирисками" случилось не по его инициативе.



"Уверен, у вас много вопросов насчет того, почему я ушел из "Эвертона", и я уверен, что интересующимся лучше спросить об этом "Эвертон", пускай они ответят".



"Я благодарен и рад, что смог вернуться туда прошлым летом. Но я принял решение отправиться сюда, и я рад быть здесь".



"Я здесь не для того, чтобы доигрывать последние годы своей карьеры. Я здесь для того, чтобы сражаться и побеждать. Ради этого я всегда играл и всегда буду играть".



"Даже на тренировочном поле вчера, мне пришлось прикрикнуть на нескольких парней из академии, потому что они недостаточно усердно бегали. И это был мой первый день".



"Я всегда ставлю перед собой высокие цели. Я предъявляю к себе большие требования и ожидаю того же от партнеров по команде. Я должен подстроиться под то, как функционирует клуб, и попытаться быть полезным", — цитирует Руни Daily Mirror.