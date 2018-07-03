Нзонзи попросил "Севилью" отпустить его в "Арсенал"

Стивен Нзонзи Полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи подал прошение о трансфере, чтобы поспособствовать своему переходу в "Арсенал".

О возможном возвращении в Премьер-Лигу экс-игрок "Блэкберна" и "Стоука" неоднократно намекал по ходу минувшего сезона, однако "Арсенал" стал абсолютным приоритетом для Нзонзи после прихода на тренерский мостик "канониров" Унаи Эмери, ранее возглавлявшего "Севилью".

Как стало известно Daily Mail, Стивен видит Лондон идеальным местом для своей молодой семьи и уже попросил "Севилью" позволить ему воссоединиться с Эмери на "Эмирейтс".

Контракт 29-летнего француза предусматривает отступные в 35 миллионов фунтов, однако Нзонзи надеется, что после подачи им прошения о трансфере "Севилья" согласится на меньшую компенсацию — порядка 22 млн.

Добавим, что в данный момент Нзонзи находится на Чемпионате Мира в России, где его сборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфинал.



Метки Арсенал, Нзонзи, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2018 06:00

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  1. high-malvern 03.07.2018 06:21 # high-malvern
    Непонятно чего он рыпается. Играет в стране с хорошим климатом(Андалусия). В сборную регулярно вызывается. Есть шанс зацепить какой-нибудь Кубок Короля, или ЛЕ. В Арсенале же всего этого не будет.

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