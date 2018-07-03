Нзонзи попросил "Севилью" отпустить его в "Арсенал"

Полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи подал прошение о трансфере, чтобы поспособствовать своему переходу в "Арсенал".

О возможном возвращении в Премьер-Лигу экс-игрок "Блэкберна" и "Стоука" неоднократно намекал по ходу минувшего сезона, однако "Арсенал" стал абсолютным приоритетом для Нзонзи после прихода на тренерский мостик "канониров" Унаи Эмери, ранее возглавлявшего "Севилью".



Как стало известно Daily Mail, Стивен видит Лондон идеальным местом для своей молодой семьи и уже попросил "Севилью" позволить ему воссоединиться с Эмери на "Эмирейтс".



Контракт 29-летнего француза предусматривает отступные в 35 миллионов фунтов, однако Нзонзи надеется, что после подачи им прошения о трансфере "Севилья" согласится на меньшую компенсацию — порядка 22 млн.



Добавим, что в данный момент Нзонзи находится на Чемпионате Мира в России, где его сборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфинал.