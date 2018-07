Светская хроника за вторник

"Челси" готов обменять Альваро Морату на Гонсало Игуаина. "Ливерпуль" провел встречу с агентом Джанлуиджи Доннаруммы. "Вест Хэм" сделал предложение по Матео Ковачичу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Челси" готов отдать своего нападающего Альваро Морату "Ювентусу" в обмен на Гонсало Игуаина. (La Gazzetta dello Sport)



"Челси" может приобрести Игуаина и его одноклубника Даниэле Ругани уже на этой неделе. (Tuttosport)



"Челси" оценил в 71 миллион фунтов своего вингера Виллиана, который интересен "Барселоне" и "Манчестер Юнайтед". (Mundo Deportivo)



"Челси" отдаст вингера Кенеди "Ньюкаслу" в аренду с последующим выкупом. (Evening Standard)



"Ливерпуль" потерял интерес к голкиперу "Барселоны" Ясперу Силлессену. (The Times)



"Ливерпуль" провел встречу с агентом Мино Райолой по поводу голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы. (Corriere dello Sport)



"Юнайтед" надеется приобрести нападающего в это трансферное окно. (Manchester Evening News)



Подписав новый контракт с Маруаном Феллайни, "Юнайтед" отказался от своих планов по покупке еще одного полузащитника. (The Telegraph)



Нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль не перейдет в "Баварию". (Daily Express)



"Арсенал" сохраняет интерес к вингеру "Боки Хуниорс" Кристиану Павону, которого "канониры" не смогли приобрести в январе за 26.5 млн. фунтов. (AS)



"Вест Хэм" сделал предложение по полузащитнику "Реала" Матео Ковачичу. (TMW)



Нападающий "Порту" Мусса Марега, оцениваемый в 31 млн. фунтов, заинтересовал "Вест Хэм" и "Эвертон". (CM Journal)



"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле. (Le Progres)



"Хаддесфилд" и "Вулверхэмптон" охотятся за вингером "Мидлсбро" Адамой Траоре, оцениваемым в 18 млн. фунтов. (The Sun)



"Хаддерсфилд" интересуется нападающим "Лестера" Ахмедом Мусой и защитником "Герты" Марвином Платтенхардтом. (Daily Mirror)



Голкипер "Вест Бромвича" Бен Фостер обойдется "Уотфорду" в 2.5 млн. фунтов. (The Telegraph)



Другое



Китайский владелец "Астон Виллы" Тони Ся заявил, что не хочет продавать клуб американцам. (Daily Mirror)



Бывший тренер "Уотфорда" Кике Санчес Флорес может возглавить сборную Испании после Чемпионата Мира. (AS)



Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал Бразилию сильнейшей командой на ЧМ-2018. (Daily Mail)



Мэр Вашингтона провозгласил 2 июля "Днем Уэйна Руни" в честь перехода экс-капитана сборной Англии в "Ди Си Юнайтед". (Daily Mail)