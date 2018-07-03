"Сити" на пороге двойного приобретения

"Манчестер Сити" находится на пороге приобретения полузащитника "Наполи" Жоржиньо и вингера "Лестера" Рияда Махреза.

Не сумев переманить Фреда из "Шахтера" в январе, "горожане" не стали возвращаться за бразильцем, впоследствии присоединившимся к "Манчестер Юнайтед", а своей новой целью избрали 26-летнего Жоржиньо.



Переговоры с "Наполи" о компенсации за игрока сборной Италии изрядно затянулись, однако сегодня стало известно, что Жоржиньо не поедет на 20-дневный тренировочный сбор с командой Карло Анчелотти на север страны.



Отсутствие Жоржиньо в списке "Наполи" можно было бы объяснить отпуском, сдвинутым из-за обязательств перед национальной командой в конце прошлого сезона, однако другие представители итальянской сборной Лоренцо Инсинье и Симоне Верди на сбор поедут, отмечает Manchester Evening News.



Похожая ситуация и с Махрезом, приобрести которого "Сити" пытался еще в январе. Команда Клода Пюэля вернулась к тренировкам в понедельник, однако Рияд, как и некоторые другие игроки, получил дополнительную неделю отдыха. Daily Mirror ожидает, что этой недели "горожанам" будет достаточно для согласования перехода 27-летнего алжирца.