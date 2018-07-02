Саутгейт призвал игроков сборной Англии использовать свой шанс

В преддверии матча 1/8 финала Чемпионата Мира против сборной Колумбии главный тренер англичан Гарет Саутгейт призвал своих подопечных воспользоваться предоставившимся шансом и вписать свои имена в историю.

После выхода в плей-офф со второго места Группы G Саутгейт назвал предстоящий матч против колумбийцев "важнейшим для сборной Англии за десятилетие".



По прибытии в Москву, где и пройдет этот поединок 1/8 финала, Саутгейт дополнительно высказался на этот счет и призвал команду не изменять себе.



"Я лишь имел ввиду, что прошло уже более 10 лет с тех пор, как мы последний раз праздновали победу в матче на вылет. У этой команды есть блестящая возможность продвинуться туда, куда добираются более опытные команды".



"Мы находимся в предвкушении. Мы рассматриваем этот матч как матч против соперника, которого мы действительно уважаем. У них действительно хорошие игроки, а на стадионе будет много их болельщиков. Я посетил два их матчах в Бразилии, и там была атмосфера карнавала".



"Мы должны сосредоточиться на своем футболе и сыграть в том стиле и с тем настроем, как играем весь турнир. Мы должны показать гибкость и свободу, как это нам удавалось до сих пор. Я хочу, чтобы игроки продолжали идти вперед. Это не должно измениться в плей-офф. Мы должны чувствовать себя свободнее, потому что это те матчи, в которых ты хочешь участвовать. Сейчас у парней есть шанс написать свои собственные истории", — цитирует Саутгейта The Guardian.