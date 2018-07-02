Мхитарян и Обамеянг уговорили Папастатопулоса перейти в "Арсенал"

Новичок "Арсенала" Сократис Папастатопулос рассказал, что бывшие партнеры по дортмундской "Боруссии" Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг сыграли важную роль в его решении отправиться на "Эмирейтс".

В понедельник "канониры" совершили свое очередное приобретение, подтвердив переход Папастатопулоса из "Боруссии" стоимостью около 16 миллионов фунтов.



И хотя Мхитарян и Обамеянг присоединились к "Арсеналу" лишь в январе, этих нескольких месяцев в Северном Лондоне им оказалось достаточно, чтобы рекомендовать клуб 30-летнему греку.



"Я много раз с ними разговаривал. Они говорили лучшие вещи про этот клуб. Говорили, что это одна большая семья. И, конечно, они звали меня — не каждый день, но много раз звали меня сюда", — сообщил Папастатопулос Arsenal Player.



Также Сократис рассказал, что он сам думает об "Арсенале".



"Арсенал" является одним из трех крупнейших клубов в Премьер-Лиге. Это очень большой клуб, у которого много фанатов и очень большая история. Как я уже говорил, я очень счастлив, что буду помогать этой команде в предстоящие годы", — добавил защитник.