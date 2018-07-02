Рубен Невеш заключил новый контракт с "Вулверхэмптоном"

Ведущий полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш заключил со своим клубом новый пятилетний контракт на улучшенных условиях.

Невеш по-настоящему удивил всех прошлым летом, когда, имея на руках предложения от клубов из Лиги Чемпионов, отправился выступать за "волков" в Чемпионшипе.



Однако 21-летний португалец ничуть не прогадал, став ключевой фигурой в команде своего соотечественника Нуну Эшпириту Санту. Невеш принял участие в 42 матчах Чемпионшипа и забил шесть голов — все шесть из-за пределов штрафной площади.



Рубен помог "Вулверхэмптону" уверенно решить задачу по выходу в Премьер-Лигу и вместе со своими одноклубниками Джоном Радди с Коннором Коади был назван в символической сборной Футбольной Лиги.



Выйдя из отпуска, первым делом талантливый плеймейкер получил свою награду за продемонстрированный в течение последнего года прогресс, заключив улучшенный контракт.



"Рубен показал себя абсолютно выдающимся дополнением к нашей команде с момента своего перехода прошлым летом и полностью заслужил новую сделку".



"Это не секрет, что к нему существовал интерес со стороны других клубов, но Рубен очень зрел для своего возраста, невероятно рассудителен и любит быть частью нашей семьи", — сообщил спортивный директор "волков" Кевин Телуэлл.