Рэшфорд не считает, что его развитие затормозилось

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд не считает, что ограниченная игровая практика в клубе и сборной Англии препятствует его развитию.

В этом календарном году 20-летний Рэшфорд сыграл 26 матчей, но в 16 из них выходил на замену, а в пяти был заменен. За это время Маркус неоднократно слышал советы подумать о смене клуба.



Однако в преддверии матча 1/8 финала Чемпионата Мира против сборной Колумбии Рэшфорд выразил уверенность, что ему не нужно уходить из "Юнайтед", чтобы продолжать прогрессировать.



"Ты должен быть терпелив. Ты должен мыслить шире, потому что рядом с тобой много игроков топ-уровня, и все они обладают различными качествами".



"На том уровне, на котором мы выступаем со сборной Англии или у себя в клубе, ты должен четко понимать, что ты можешь играть, лишь ограничивая в практике других игроков".



"Каждый игрок вам скажет, что он расстроен, когда не выходит в старте. Но если ты не выходишь в старте, то все равно должен искать позитив, потому что ты получаешь дополнительные пару дней тренировок, тогда как при выходе в старте ты лишь восстанавливался бы".



"И ты должен выжимать максимум из этих дней в плане своего развития. Это вовсе не останавливает мое развитие. Если бы оно останавливало, то было бы большой проблемой".



"У тренера (Жозе Моуриньо) 20-25 игроков в команде, и он должен определять лучший состав для каждого матча. У всех игроков различные атрибуты, они подходят для различных стилей, поэтому найти правильный баланс — тяжелая задача для тренера".



"В большинстве случаев он справляется, но нам все равно нужно сделать небольшой рывок для борьбы за титул", — цитирует Рэшфорда Daily Mirror.