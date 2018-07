"Арсенал" объявил о покупке Сократиса Папастатопулоса

"Арсенал" официально объявил о приобретении защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса ориентировочной стоимостью в 16 миллионов фунтов.

Этим летом "канониры" проводили на работу в академию Пера Мертезакера, а Лоран Косьелни будет вынужден пропустить несколько месяцев следующего сезона из-за тяжелой травмы. В сложившейся ситуации "Арсенал" обратился на трансферный рынок в поисках опытного центрального защитника.



Инициатором приобретения 30-летнего Папастатопулоса выступил глава скаутской службы лондонцев Свент Мислинтат, отлично знакомый с возможностями игрока сборной Греции по периоду своей работы в Дортмунде.



Прилетев в Лондон и пройдя медицинское обследование, сегодня Сократис заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт. Выступать за команду Унаи Эмери защитник будет под пятым номером.



Вместе с "Боруссией" Папастатопулос дважды выигрывал Бундеслигу и один Кубок Германии. Также Сократису довелось выступать за "Вердер", "Милан", "Дженоа" и АЕК.





