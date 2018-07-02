"Арсенал" объявил о покупке Сократиса Папастатопулоса
"Арсенал" официально объявил о приобретении защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса ориентировочной стоимостью в 16 миллионов фунтов.
Этим летом "канониры" проводили на работу в академию Пера Мертезакера, а Лоран Косьелни будет вынужден пропустить несколько месяцев следующего сезона из-за тяжелой травмы. В сложившейся ситуации "Арсенал" обратился на трансферный рынок в поисках опытного центрального защитника.
Инициатором приобретения 30-летнего Папастатопулоса выступил глава скаутской службы лондонцев Свент Мислинтат, отлично знакомый с возможностями игрока сборной Греции по периоду своей работы в Дортмунде.
Прилетев в Лондон и пройдя медицинское обследование, сегодня Сократис заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт. Выступать за команду Унаи Эмери защитник будет под пятым номером.
Вместе с "Боруссией" Папастатопулос дважды выигрывал Бундеслигу и один Кубок Германии. Также Сократису довелось выступать за "Вердер", "Милан", "Дженоа" и АЕК.
All of us when we finally announced #SOKRATIS 😃 pic.twitter.com/Q7QCShJHA5— Arsenal FC (@Arsenal) 2 июля 2018 г.
02.07.2018 19:10
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Последние комментарии:
интересно, Бельгийцы проебут сегодня или бразилам в четверть финале?
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Папа Стасу в попу лолз
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Сначала подуиал что за 16 лямов это заебатая сделка, но потом увидел что ему 30. Чот я думал что ему где-то 25.
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Какой то 30 летний нонейм за 16 млн
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топарик муткий
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Норм. А чё не Игнашевича?
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у пенсов жопарь горит, чтоб вам еще лет 10 с рюдигером сидеть
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Середняк. Даже полуживой коскельни посильнее будет.
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а кого купили пенсы?
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Мхитарян, Обамеянг, Сократис... Они там решили Боруссию похоже собрать.
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сосратис
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Сюда этого топарика!!!
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