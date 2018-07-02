"Арсенал" объявил о покупке Сократиса Папастатопулоса

Сократис Папастатопулос "Арсенал" официально объявил о приобретении защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса ориентировочной стоимостью в 16 миллионов фунтов.

Этим летом "канониры" проводили на работу в академию Пера Мертезакера, а Лоран Косьелни будет вынужден пропустить несколько месяцев следующего сезона из-за тяжелой травмы. В сложившейся ситуации "Арсенал" обратился на трансферный рынок в поисках опытного центрального защитника.

Инициатором приобретения 30-летнего Папастатопулоса выступил глава скаутской службы лондонцев Свент Мислинтат, отлично знакомый с возможностями игрока сборной Греции по периоду своей работы в Дортмунде.

Прилетев в Лондон и пройдя медицинское обследование, сегодня Сократис заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт. Выступать за команду Унаи Эмери защитник будет под пятым номером.

Вместе с "Боруссией" Папастатопулос дважды выигрывал Бундеслигу и один Кубок Германии. Также Сократису довелось выступать за "Вердер", "Милан", "Дженоа" и АЕК.




Метки Арсенал, Боруссия, Папастатопулос, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2018 19:10

Количество просмотров Просмотров: 1771

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Последние комментарии:




  1. rentv 02.07.2018 20:46 # rentv
    интересно, Бельгийцы проебут сегодня или бразилам в четверть финале?

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  2. griezmann 02.07.2018 20:30 # griezmann
    Папа Стасу в попу лолз

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  3. gerrard08 02.07.2018 20:27 # gerrard08
    Сначала подуиал что за 16 лямов это заебатая сделка, но потом увидел что ему 30. Чот я думал что ему где-то 25.

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  4. mata05 02.07.2018 20:19 # mata05
    Какой то 30 летний нонейм за 16 млн

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  5. mancunia-planet 02.07.2018 19:53 # mancunia-planet
    топарик муткий

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  6. sausage 02.07.2018 19:50 # sausage
    Норм. А чё не Игнашевича?

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  7. kpax92 02.07.2018 19:38 # kpax92
    у пенсов жопарь горит, чтоб вам еще лет 10 с рюдигером сидеть

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  8. ccchelsea 02.07.2018 19:30 # ccchelsea
    Середняк. Даже полуживой коскельни посильнее будет.

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  9. muchampion 02.07.2018 19:24 # muchampion
    а кого купили пенсы?

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  10. brown-ale 02.07.2018 19:21 # brown-ale
    Мхитарян, Обамеянг, Сократис... Они там решили Боруссию похоже собрать.

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  11. hammersmith 02.07.2018 19:16 # hammersmith
    сосратис

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  12. awesome-arsenal 02.07.2018 19:14 # awesome-arsenal
    Сюда этого топарика!!!

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