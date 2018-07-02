Блинд хочет вернуться в "Аякс"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Дейли Блинд выразил желание покинуть "Олд Траффорд" и вернуться в "Аякс".

Вполне очевидно, что Блинду нет места в планах главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо. В минувшем сезоне Премьер-Лиги 28-летний голландец отметился только четырьмя появлениями в стартовом составе.



Слухи насчет возможного отъезда Дейли с "Олд Траффорд" не утихают с января, и сейчас это, наконец, может случиться. По информации De Telegraaf, "Аякс" готов сделать Блинда своим следующим громким приобретением, после Душана Тадича.



Амстердамский клуб надеется, что "Юнайтед" не будет завышать цену, ведь у Блинда остается только один год по контракту. Однако для возвращения в "Аякс" Дейли необходимо быть реалистичным в отношении зарплаты.