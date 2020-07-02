"Уотфорд" купил Адама Масину

Левый защитник "Болоньи" Адам Масина официально присоединился к "Уотфорду". Сделка оценивается примерно в 5 миллионов фунтов.

Итальянец марокканского происхождения является воспитанником "Болоньи", за которую он провел 131 матч, включая 99 в Серии А.



В сезоне 2014/15 Масина был признан Игроком Года в Серии Б, а также помог "Болоньи" повыситься в классе. Адам совершенно не затерялся и в высшем итальянском дивизионе, завоевав репутацию одного из лучших левых защитников в Серии А.



Сегодня 24-летний Масина заключил с "шершнями" контракт до 2023 года и теперь составит конкуренцию Хосе Холебасу на левом фланге обороны. Козыри Адама — это выдающиеся физические данные и умение подключаться к атакам.