"Ливерпуль" отправил Богдана в "Хайберниан"

Адам Богдан Голкипер "Ливерпуля" Адам Богдан следующий сезон проведет в шотландском "Хайберниане" на правах аренды.

С момента переезда на "Энфилд" из "Болтона" в июле 2015 Богдан провел только шесть матчей за первую команду "красных", также успев побывать в аренде в "Уигане".

Располагая Лорисом Кариусом, Симоном Миньоле и Данни Уордом, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп позволил 30-летнему венгру отправиться за практикой в Шотландию.

Добавим, что в следующем сезоне "Хайберниан" сможет выступить в Лиге Европы, если преодолеет квалификационные раунды.



Метки аренда, Богдан, Ливерпуль, трансферы, Хайберниан

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2018 17:15

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