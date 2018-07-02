"Ливерпуль" отправил Богдана в "Хайберниан"

Голкипер "Ливерпуля" Адам Богдан следующий сезон проведет в шотландском "Хайберниане" на правах аренды.

С момента переезда на "Энфилд" из "Болтона" в июле 2015 Богдан провел только шесть матчей за первую команду "красных", также успев побывать в аренде в "Уигане".



Располагая Лорисом Кариусом, Симоном Миньоле и Данни Уордом, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп позволил 30-летнему венгру отправиться за практикой в Шотландию.



Добавим, что в следующем сезоне "Хайберниан" сможет выступить в Лиге Европы, если преодолеет квалификационные раунды.