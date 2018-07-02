"Уотфорд" договаривается о покупке Бена Фостера

"Уотфорд" ведет переговоры о приобретении голкипера "Вест Бромвича" Бена Фостера, которого на "Хоторнс" может заменить Сэм Джонстон из "Манчестер Юнайтед".

На прошлой неделе стало известно, что Фостер и его одноклубник Крейг Доусон отказались начать предсезонную подготовку с "дроздами". Тем самым игроки продемонстрировали свое нежелание выступать за "Вест Бромвич" в Чемпионшипе.



Кроме того, у 35-летнего Фостера остается только 12 месяцев по контракту, поэтому компенсация порядка 3 миллионов фунтов вполне устроит "дроздов". В данный момент "Уотфорд" продолжает договариваться об условиях трансфера.



Как сообщает Sky Sports, "Вест Бромвич" уже определился с заменой для Фостера, надеясь пригласить на место ветерана 25-летнего Джонстона, который минувший сезон отыграл на правах аренды за "Астон Виллу".



Ожидается, что "красные дьяволы" отпустят Сэма за 5 млн. фунтов, однако на этом круговорот голкиперов не закончится. Попрощавшись с Джонстоном, "Юнайтед" пригласит на роль третьего вратаря Ли Гранта из "Стоука", а Жоэлу Перейре позволит уйти в аренду.