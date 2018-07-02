"Челси" и "Рома" заинтересованы в Каспере Шмейхеле
"Челси" и "Рома" заинтересованы в приобретении голкипера "Лестера" Каспера Шмейхеля.
Как известно, этим летом "Челси" и "Рома" рискуют лишиться своих первых номеров в лице Тибо Куртуа и Алиссона, соответственно.
По информации Sky Sports, внимание обоих клубов привлек 31-летний Шмейхель, чья сборная Дании накануне уступила Хорватии и вылетела с Чемпионата Мира, несмотря на блестящую игру самого Каспера.
В период выступлений за "Лестер" Шмейхель зарекомендовал себя одним из лучших голкиперов Премьер-Лиги, сыграв важную роль в завоевании "лисами" чемпионского титула в сезоне 2015/16.
Очевидно, что клуб с "Кинг Пауэр" не пожелает расставаться со своим основным стражем ворот, поэтому только крупная сумма денег позволит "Челси" или "Роме" переманить сына легендарного Петера Шмейхеля.
02.07.2018 16:00
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Последние комментарии:
Покупаем короче Шмейхеля, Головина, Лосано и напа какого-нибудь.
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будет получше распиаренных алиссонов за 70 лямов
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Клопп, не спи.
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странно, что ливер не встал в очередь обозначить себя как топ...
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Неудивительно. Я ждал новости про Шмейхеля с утра.
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