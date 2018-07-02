"Челси" и "Рома" заинтересованы в Каспере Шмейхеле

Каспер Шмейхель "Челси" и "Рома" заинтересованы в приобретении голкипера "Лестера" Каспера Шмейхеля.

Как известно, этим летом "Челси" и "Рома" рискуют лишиться своих первых номеров в лице Тибо Куртуа и Алиссона, соответственно.

По информации Sky Sports, внимание обоих клубов привлек 31-летний Шмейхель, чья сборная Дании накануне уступила Хорватии и вылетела с Чемпионата Мира, несмотря на блестящую игру самого Каспера.

В период выступлений за "Лестер" Шмейхель зарекомендовал себя одним из лучших голкиперов Премьер-Лиги, сыграв важную роль в завоевании "лисами" чемпионского титула в сезоне 2015/16.

Очевидно, что клуб с "Кинг Пауэр" не пожелает расставаться со своим основным стражем ворот, поэтому только крупная сумма денег позволит "Челси" или "Роме" переманить сына легендарного Петера Шмейхеля.



Метки Лестер, Рома, Челси, Шмейхель

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2018 16:00

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  1. ganinilyha 02.07.2018 17:01 # ganinilyha
    Покупаем короче Шмейхеля, Головина, Лосано и напа какого-нибудь.

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  2. kos9k 02.07.2018 16:47 # kos9k
    будет получше распиаренных алиссонов за 70 лямов

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  3. brown-ale 02.07.2018 16:37 # brown-ale
    Клопп, не спи.

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  4. kojan 02.07.2018 16:24 # kojan
    странно, что ливер не встал в очередь обозначить себя как топ...

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  5. justbulat 02.07.2018 16:14 # justbulat
    Неудивительно. Я ждал новости про Шмейхеля с утра.

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