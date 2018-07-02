"Челси" и "Рома" заинтересованы в Каспере Шмейхеле

"Челси" и "Рома" заинтересованы в приобретении голкипера "Лестера" Каспера Шмейхеля.

Как известно, этим летом "Челси" и "Рома" рискуют лишиться своих первых номеров в лице Тибо Куртуа и Алиссона, соответственно.



По информации Sky Sports, внимание обоих клубов привлек 31-летний Шмейхель, чья сборная Дании накануне уступила Хорватии и вылетела с Чемпионата Мира, несмотря на блестящую игру самого Каспера.



В период выступлений за "Лестер" Шмейхель зарекомендовал себя одним из лучших голкиперов Премьер-Лиги, сыграв важную роль в завоевании "лисами" чемпионского титула в сезоне 2015/16.



Очевидно, что клуб с "Кинг Пауэр" не пожелает расставаться со своим основным стражем ворот, поэтому только крупная сумма денег позволит "Челси" или "Роме" переманить сына легендарного Петера Шмейхеля.