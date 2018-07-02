Бувач не вернулся в "Ливерпуль"

Карьера Желько Бувача в "Ливерпуле" выглядит завершенной после того, как ассистент Юргена Клоппа не вернулся к началу предсезонного периода.

Напомним, Бувач был правой рукой Клоппа на протяжении 17 лет. Однако на следующий день после безголевого матча против "Стоука" 28 апреля Желько внезапно покинул "Энфилд".



Официально уход Бувача преподносился как временный — только до окончания сезона 2017/18. Желько покидал клуб с сохранением зарплаты и должности.



Сегодня в "Ливерпуле" был первый день, когда вышли из отпуска игроки, не принимающие участия на Чемпионате Мира. Футболистов, среди которых были замечены новички Наби Кейта и Фабиньо, на базе в Мелвуде встречал тренерский штаб во главе с Клоппом — но без Бувача.



Daily Mail предполагает, что Бувач так и не вернется к работе в "Ливерпуле". Однако искать прямую замену Желько "красные" не будут, особенно после возвращения в тренерский штаб Пепа Лейндерса в прошлом месяце.