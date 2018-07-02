Бувач не вернулся в "Ливерпуль"
Карьера Желько Бувача в "Ливерпуле" выглядит завершенной после того, как ассистент Юргена Клоппа не вернулся к началу предсезонного периода.
Напомним, Бувач был правой рукой Клоппа на протяжении 17 лет. Однако на следующий день после безголевого матча против "Стоука" 28 апреля Желько внезапно покинул "Энфилд".
Официально уход Бувача преподносился как временный — только до окончания сезона 2017/18. Желько покидал клуб с сохранением зарплаты и должности.
Сегодня в "Ливерпуле" был первый день, когда вышли из отпуска игроки, не принимающие участия на Чемпионате Мира. Футболистов, среди которых были замечены новички Наби Кейта и Фабиньо, на базе в Мелвуде встречал тренерский штаб во главе с Клоппом — но без Бувача.
Daily Mail предполагает, что Бувач так и не вернется к работе в "Ливерпуле". Однако искать прямую замену Желько "красные" не будут, особенно после возвращения в тренерский штаб Пепа Лейндерса в прошлом месяце.
02.07.2018 15:00
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Скоро всплывет где-нибудь в Бундеслиге или Турции.
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Этот ебан должен нам кубок лч
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ещё один понял без перспективность клуба и своё пребывание в нём
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Учитывая, что после его ухода команда выиграла один матч из десяти и полностью развалилась в важнейшем матче сезона, можно в очередной раз убедиться, какой клоп позорный и неумелый физрук, который всю жизнь держался за счет окружения.
Он такой веселый попрыгунчик на бровке, который топит за атакующий футбол и даёт смешные интервьюшки, на деле же дутая фигура, которая даже тренировки самостоятельно не проводит и ничего в этом не смыслит. Менталитет ассистента, способности клубного маскота, вот его максимум.
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