Дармиан подтвердил, что покидает "Юнайтед"

Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан подтвердил, что покинет "Олд Траффорд" этим летом.

Дармиан перебрался в "Юнайтед" при Луи Ван Гале, но после назначения на должность главного тренера Жозе Моуриньо потерял место в составе и почти не играл. Сейчас Маттео рассчитывает вернуться в Италию, где за ним наблюдают гранды Серии А.



"Юнайтед" – это топ-клуб, но каждый футболист хочет играть в стартовом составе. У меня остается год по действующему контракту, о продлении которого речь даже не заходила. Мой агент знает, чего я хочу".



"Возвращение в Италию? Да, это возможно. Я могу оказаться в "Ювентусе", "Интере" или "Наполи". Не могу сказать точно, где я буду играть. В любом случае я перейду только в тот клуб, где буду выходить в старте. Я открыт к любым предложениям".



"Прошлым летом я уже был близок к уходу, но "Юнайтед" не захотел меня отпускать. Я хотел провести еще один сезон при Моуриньо и, наконец, получить свой шанс", - сообщил Дармиан Gazzetta dello Sport.